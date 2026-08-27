El Simpatizante de Nguyen (2)

El Simpatizante, novela de Viet Thanh Nguyen, ganadora del Pulitzer, es un viaje sobre espionaje, identidad, trauma y lealtad.

Algunos críticos señalan que el mérito mayor de esta novela es que no ofrece respuestas fáciles. El personaje central, el narrador, nunca se redime y condena completamente. Al final de la novela, sigue siendo un enigma: ¿Es una víctima de circunstancias históricas, o es un villano que se compadece de sí mismo? La novela sugiere que la respuesta es ambas cosas, y que esta ambigüedad es más realista que cualquier conclusión moral simplista.

Su estilo es directo y utiliza un lenguaje claro y accesible, al tiempo que sus contenidos son profundamente perturbadores, y esta combinación crea un efecto contradictorio en el lector, que se enfrenta a un texto de fácil lectura, pero lleno de escenas violentas y trágicas.

Viet Thanh Nguyen, que nace en Vietnam, pero desde niño con sus padres se va a vivir a Estados Unidos, aborda, en su novela El Simpatizante (Editorial Seix Barral, Barcelona, 2024), el tema del colonialismo de Francia y la intervención del Gobierno estadounidense en la guerra entre los dos Vietnam.

Escritor

Viet Thanh Nguyen nace en 1971 en Saigón, la actual Ho Chi Minh, Vietnam. En 1975, a los cuatro años, antes de la caída de la ciudad, su familia, como miles de otras familias vietnamitas, huyeron del régimen del Vietnam del Norte, que se hace del Vietnam del Sur. Su padre era oficial del ejército, lo que lo hacía particularmente vulnerable a la persecución bajo el nuevo gobierno comunista.

En su huida primero van a un campo de refugiados en Malasia, y luego a los Estados Unidos, y aquí se establecen en San José, California. Nguyen crece en una comunidad de exiliados vietnamitas. Esta experiencia de ser un refugiado, de perder su hogar, de vivir entre culturas y de cargar con el trauma generacional de la guerra, se convertiría en el material fundamental para toda su obra literaria.

Nguyen va a la Universidad de California, Berkeley, donde estudia inglés y filosofía. Realiza sus estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, donde obtiene el doctorado en Literatura Comparada en 2000. Durante sus años de formación, aborda la teoría literaria, la filosofía y los estudios culturales.

Al terminar el doctorado se convierte en profesor de literatura en la Universidad del Sur de California (USC). Su investigación académica se enfoca en la literatura vietnamita, la teoría poscolonial, los refugiados, y las representaciones de Vietnam en la cultura popular. Ha publicado numerosos artículos académicos y dos libros de no ficción.

Su primer libro académico es Race and Resistance: Literature and Politics in Asian America (2002), que examina cómo la literatura de autores asiático-americanos funciona como resistencia política y cultural. El segundo es Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memory of War (2016). En este trabajo argumenta que la memoria de la guerra es fundamentalmente un campo de batalla político, donde diferentes grupos luchan por controlar la narrativa histórica.

La novela El Simpatizante de 2015 la lanza al reconocimiento internacional. La novela fue un gran éxito crítico y se le reconoce por su prosa elegante, su narrativa compleja, y su tratamiento provocativo de temas morales y políticos. En 2016 con esta novela gana el Premio Pulitzer de Ficción, uno de los premios literarios más prestigiosos en Estados Unidos.

Después de esta novela ha publicado: The Refugees (2017): Una colección de quince cuentos que exploran las experiencias de refugiados vietnamitas y sus descendientes, examinando temas de identidad, asimilación, trauma y nostalgia; The Committed (2021), secuela de El Simpatizante, que continúa la historia del narrador sin nombre en París, Francia, como refugiado vietnamita tratando de sobrevivir y comprender su lugar en el mundo.

Nguyen con su trabajo ha visibilizado la literatura vietnamita-americana, y desafiado las narrativas dominantes sobre la Guerra de Vietnam y sus consecuencias.