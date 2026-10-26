El sistema educativo del Ejército

En esta conversación, el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa explica cómo funciona el sistema educativo militar, desde los exámenes de admisión hasta la competencia por una plaza. La Sedena prepara el relevo institucional de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, que pasará a llamarse Universidad de Defensa Nacional

En esta nuestra conversación número 26, el General de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1948) me habla del sistema educativo del Ejército que, me dice, es un tema que le satisface “mucho compartir, toda vez que se trata de un sistema de permanente competencia, de eliminación en su caso y absolutamente meritocrático”.

El General, quien fue Subsecretario de la Secretaría de la Defensa 2010-2012, abunda sobre el tema y afirma: “Es de competencia porque cuenta con un universo finito, es decir, desde el intento de ingresar al Ejército o Fuerza Aérea se concursa para ocupar alguna de las vacantes generadas según las necesidades reales de las Fuerzas Armadas. Se cubren las plazas respaldadas con recursos en el presupuesto de egresos de la Federación.

“Este universo se revisa permanentemente para determinar en cada ciclo escolar, cuantos reclutas o alumnos serán requeridos. Debo aclarar que el presupuesto es corto y el anteproyecto para el ejercicio fiscal siguiente debe presentarse en agosto de cada año, por ello, entre otros factores, es un proceso permanente”.

Y añade que, “desde aquí, en la puerta de ingreso a las Fuerzas Armadas se comienza a competir por un lugar, una vacante. Se compite contra todo un universo de aspirantes. Se compite con nuestras propias capacidades y limitaciones. A veces, estas últimas son descubiertas por uno mismo en el examen médico, pues eventualmente resulta que tenemos padecimientos que no habían sido evidenciados en nuestra vida cotidiana”.