El sistema educativo del Ejército

En esta nuestra conversación número 26, el General de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1948) me habla del sistema educativo del Ejército que, me dice, es un tema que le satisface “mucho compartir, toda vez que se trata de un sistema de permanente competencia, de eliminación en su caso y absolutamente meritocrático”.
El General, quien fue Subsecretario de la Secretaría de la Defensa 2010-2012, abunda sobre el tema y afirma: “Es de competencia porque cuenta con un universo finito, es decir, desde el intento de ingresar al Ejército o Fuerza Aérea se concursa para ocupar alguna de las vacantes generadas según las necesidades reales de las Fuerzas Armadas. Se cubren las plazas respaldadas con recursos en el presupuesto de egresos de la Federación.
“Este universo se revisa permanentemente para determinar en cada ciclo escolar, cuantos reclutas o alumnos serán requeridos. Debo aclarar que el presupuesto es corto y el anteproyecto para el ejercicio fiscal siguiente debe presentarse en agosto de cada año, por ello, entre otros factores, es un proceso permanente”.
Y añade que, “desde aquí, en la puerta de ingreso a las Fuerzas Armadas se comienza a competir por un lugar, una vacante. Se compite contra todo un universo de aspirantes. Se compite con nuestras propias capacidades y limitaciones. A veces, estas últimas son descubiertas por uno mismo en el examen médico, pues eventualmente resulta que tenemos padecimientos que no habían sido evidenciados en nuestra vida cotidiana”.
“Luego el examen antropométrico, y nuevamente algunos descubren que tienen pie plano, una pierna más corta, estatura insuficiente, en fin. Frustración y realidad. Existe también una sencilla prueba de valor para la toma de decisiones y, finalmente, exámenes de cultura general. Así es el comienzo.
“Entre las múltiples y diversas carreras o licenciaturas que ofrecen las Fuerzas Armadas están: Formación de Oficiales para las Armas de Caballería, Infantería, Artillería, Blindados, Zapadores y Guardia Nacional, así como para servicios como médicos cirujanos, enfermeros (as), transmisiones, comunicaciones, ingenieros constructores, industriales, químicos y electrónicos, controladores aéreos, mecánicos de aviación y materiales de guerra, entre muchas otras”.
La conducción del sistema educativo del Ejército corresponde a la Secretaría de la Defensa (Sedena), mediante la Dirección General de Educación Militar y la Rectoría de la Universidad Militar. En agosto de 2026, la Sedena anunció el inicio del proceso legal y administrativo para cambiar el nombre de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional a Universidad de Defensa Nacional.
Y en esa misma ocasión informó que esta Universidad seguirá integrada con 44 planteles. Y reportó la graduación de 8 mil 138 militares y el ingreso previsto de 5 mil 200 alumnos para el nuevo ciclo escolar. Entre las instituciones educativas que integran esta Universidad están: Heroico Colegio Militar; Colegio del Aire; Escuela Superior de Guerra; Colegio de Defensa Nacional; Escuelas de Medicina, Odontología, Enfermería; Escuelas de Ingeniería, Transmisiones y Materiales de Guerra, y otros centros destinados a preparar personal para funciones de alta dirección, planeación y especialización.