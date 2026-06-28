El ‘Súper Niño’ y su impacto en la salud de Sinaloa

En primer lugar, nos enfrentamos al calor extremo. Sinaloa ya es un estado caluroso por naturaleza, pero el Súper El Niño empuja los termómetros hacia umbrales verdaderamente peligrosos

El océano Pacífico actúa como el gran termostato de nuestro planeta. Cuando sus aguas ecuatoriales se calientan más de lo habitual, nace un fenómeno natural que altera el clima global conocido como El Niño. El Niño normal es un ciclo climático natural que ocurre cada dos a siete años cuando los vientos alisios se debilitan y permiten que las aguas cálidas del océano Pacífico se acumulen frente a las costas de América. Al elevarse la temperatura del mar entre 0.5 y 1.5 grados centígrados, se altera la atmósfera y cambian los patrones de lluvia a nivel global. Para Sinaloa, esto significa generalmente veranos más secos y retrasos en el monzón, seguidos por inviernos inusualmente húmedos, lo que requiere adaptar las actividades agrícolas sin llegar a sufrir los estragos de un evento extremo.

Sin embargo, en un mundo donde las temperaturas promedio globales siguen rompiendo récords, nos enfrentamos a una versión amplificada y feroz de este evento, a la cual se le ha bautizado como el Súper El Niño. Este exceso de energía térmica en el océano funciona como combustible para la atmósfera y desorganiza los patrones de lluvia y viento a nivel mundial. Para nosotros en Sinaloa, esto es una realidad inminente que tocará nuestras puertas, nuestros campos y nuestra salud.

El monzón de verano del cual dependemos suele debilitarse o volverse errático, lo que provoca sequías agudas, aunque irónicamente también puede traer lluvias de invierno atípicas o tormentas repentinas y destructivas. Este clima extremo tiene un efecto dominó directo sobre el cuerpo humano y la epidemiología local. En primer lugar, nos enfrentamos al calor extremo. Sinaloa ya es un estado caluroso por naturaleza, pero el Súper El Niño empuja los termómetros hacia umbrales verdaderamente peligrosos. Las olas de calor prolongadas superan la capacidad del cuerpo para regular su temperatura, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor y deshidratación. Nuestro estado es el granero de México y miles de jornaleros agrícolas que trabajan bajo el sol en los valles de Culiacán, Navolato y Guasave se encuentran en la primera línea de riesgo. Sin medidas de mitigación adecuadas, la morbilidad y mortalidad por estrés térmico podrían dispararse.

Junto al calor, surge el peligro del resurgimiento del Dengue y otros vectores transmisores de enfermedades. La sequía y la lluvia irregular juegan una trampa mortal en nuestras comunidades. Durante las sequías prolongadas impuestas por el fenómeno, los cortes de suministro obligan a las familias a almacenar agua en cubetas, tambos y piletas. Si estos recipientes no se tapan adecuadamente, se convierten en criaderos de lujo para el mosquito transmisor. Por otro lado, cuando por fin llueve de manera torrencial, el agua estancada prolifera en solares baldíos y calles sin pavimentar. Esta combinación augura brotes explosivos de Dengue, Zika y Chikungunya, enfermedades capaces de colapsar nuestros sistemas hospitalarios locales. Sumado a esto, la escasez de agua en nuestras presas afecta tanto a la agricultura como a la calidad del agua potable. Con bajos niveles en los mantos freáticos y ríos, la concentración de contaminantes aumenta. El consumo de agua de dudosa calidad o la falta de higiene por la misma escasez hídrica disparará las enfermedades diarreicas agudas, un riesgo que recae predominantemente sobre niños menores de cinco años y adultos mayores.

La realidad climática no se puede revertir de la noche a la mañana, pero nuestra vulnerabilidad como sociedad sí puede reducirse significativamente. Prepararnos para un Súper El Niño requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía sinaloense. A nivel comunitario e individual, la limpieza de patios y la descacharrización estricta no pueden ser solo una campaña anual, sino que deben convertirse en un hábito permanente para evitar el agua estancada. También debemos fomentar una cultura de la hidratación para identificar los primeros síntomas del golpe de calor y proteger a los más vulnerables, al mismo tiempo que hacemos un uso completamente racional del agua en nuestros hogares. A nivel estructural, es imperativo establecer normativas estrictas y hacerlas cumplir para garantizar descansos en la sombra e hidratación para los trabajadores agrícolas en los días más calurosos. Las ciudades sinaloenses necesitan más infraestructura verde, como árboles nativos para mitigar el efecto de isla de calor urbano, además de centros de enfriamiento públicos.

Finalmente, el fortalecimiento preventivo del sistema de salud con insumos para tratar golpes de calor y pruebas rápidas para vectores será fundamental. El Súper El Niño es una prueba de fuego para nuestra resiliencia y, en un estado donde el clima dicta el ritmo de nuestra vida, la prevención apoyada en el conocimiento será siempre nuestra mejor medicina.