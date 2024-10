Hay que admitir que cada quien puede defender su propio punto de vista, así como la posición o barricada desde la cual juzgue las cosas.

Un lector me escribió para decir que no estaba de acuerdo con que hubiera calificado a Manuel Clouthier del Rincón como un caudillo político en la columna anterior. Desconozco el motivo por el cual mostró su desacuerdo, ya que no especificó la causa del descontento.

Sin embargo, creo que no demerito, exagero ni extrapolo la figura del Maquío al nombrarlo caudillo, porque constituyó un parteaguas en la historia política de Sinaloa y de México.

Si no hubiera existido el liderazgo y caudillismo político del Maquío, no hubiera sido posible resquebrajar el bloque del cacicazgo monolítico que gobernaba nuestra nación. Sin su lucha y participación política sería impensable el arribo de la alternancia partidista en la Presidencia de la República, al menos en ese momento histórico.

Etimológicamente, la palabra caudillo deriva del vocablo capitellus (pequeña cabeza), de donde procede también capitel, que es la parte superior de una columna (capitel dórico, jónico, corintio). La raíz de capitellus es caput, capitis, que significa cabeza en latín. De ahí derivan infinidad de palabras, como capitán, capo, capataz, capital, caudillo.

Don Adrián García Cortés, de feliz memoria, escribió una obra biográfica sobre el Maquío, que tituló “El tacle de la transición”, recordando que Clouthier jugó futbol americano en su época de estudiante y le tocó derribar a muchos adversarios “tacleándolos”; es decir, atrapándolos de los pies. De manera figurada, indicó que en el terreno político tacleó al sistema vigente, bloqueó al contrario y abrió un boquete en el corredor de la transición y cambio político del país.

Esperamos que esa excelente biografía escrita por don Adrián pueda ser publicada.

