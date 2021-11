El tamaño sí importa

“No es el hambre, ni los terremotos, ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo, el mayor peligro del hombre para el hombre, por la sencilla razón de que no existe una protección adecuada contra las epidemias psíquicas, que son infinitamente más devastadoras que la peor de las catástrofes naturales”.- Carl Jung

Yourcenar

El Joaquín: “Las ‘Memorias de Adriano’ fue lectura obligada en un curso que impartió Fernando Flores en San Francisco. Ahí me inicié en la lectura de Yourcenar. Según leo en la contraportada, fue con ‘Alexis’ que Yourcenar inició su carrera de novelista en 1929: ‘Pocos debuts literarios en este siglo son tan asombrosos; pues este análisis profundo de la homosexualidad de un hombre fue escrito por una joven de 24 años. La novela toma la forma de una carta del protagonista, Alexis, a su esposa, Monique. Su carta declara que ya no puede continuar en el matrimonio, que debe obedecer las exigencias de su propia sexualidad, contra la que ha luchado en vano, para lograr una libertad sin la cual no puede vivir’. Una de sus obras raras que conservo es su traducción del japonés al francés de ‘Cinq Nô Modernes’ obra de teatro de Mishima (seudónimo de Kimitake Hiraoka, 1925-1970) con la colaboración de Jun Shiragi (Gallimard. Paris, 1984). ‘L’amour commence par la langue... LA PATRONNE: Ah! que c’est érotique!’.