El Tercer Sector en México en 2025

En la concepción del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), el Tercer Sector abarca cuatro sectores: Organizaciones de la Sociedad Civil de Servicio a Terceros (OSC); Asociaciones de Autobeneficio; Asociaciones Religiosas y Asociaciones Políticas.
Las estadísticas que menciono a continuación las he tomado del Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo 2025, publicado por el Cemefi.
En 2025, el número de las Organizaciones del Sector Filantrópico o de Servicio a Terceros son 49 mil 343. Representan el 73.2 por ciento de todas las organizaciones que integran el Tercer Sector, y tuvieron un crecimiento del 2.7 por ciento con relación a 2023.
De estas, 3 mil 875 están reconocidas como Donatarias autorizadas; 38 mil 950 cuentan con Cluni, y 6 mil 518, son Donatarias autorizadas y tienen Cluni. Con relación a 2023, 0.41 por ciento de las OSC perdieron su reconocimiento como Donatarias autorizadas, y 2.9 por ciento, ambos registros.
Las Asociaciones de Autobeneficio se integran con los sindicatos y los colegios de profesionistas. Los sindicatos, con sus federaciones y confederaciones, suman un total de 7 mil 041, el 10.4 por ciento del Tercer Sector, y con relación a 2023 tuvieron una reducción del 7.56 por ciento. Los colegios de profesionistas suman 508, que es el 0.8 por ciento del Tercer Sector y con relación a 2023 tuvieron un crecimiento del 8.78 por ciento.
El Cemefi señala que la cifra total de sindicatos, federaciones y confederaciones no representa un conteo exacto de organizaciones, sino que corresponde al número de expedientes registrados en el sistema Repositorio de Información del Registro Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Un mismo sindicato puede tener más de un expediente, por distintas razones, lo que genera duplicados en la cuenta total. Esto hace imposible saber con certeza cuántos sindicatos, federaciones y confederaciones realmente existen, ya que el registro actual no discrimina entre expedientes repetidos o múltiples del mismo ente.
El sector de las Asociaciones Religiosas suma 10 mil 401 de estas, que son el 15.4 por ciento del Tercer Sector, y con relación a 2023 tuvieron un crecimiento del 4.43 por ciento.
En el sector de Partidos y Organizaciones Políticas la suma total es de 137, que es el 0.2 por ciento del Tercer Sector. Con relación a 2023 tuvieron un crecimiento del 8.73 por ciento. La cifra de 137 organizaciones políticas se integra con la suma de seis partidos políticos nacionales, 66 partidos políticos locales y 65 agrupaciones políticas.
El Cemefi reconoce que en México existe dificultad para dimensionar la totalidad del Tercer Sector debido a los diferentes registros en los que se encuentra la información y la periodicidad de su actualización. Sin embargo, a partir de la información disponible se puede hacer un esbozo de su tamaño, que es la información que se contiene en el Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo 2025.