El Tercer Sector en México en 2025

En el País existe dificultad para dimensionar la totalidad del Tercer Sector debido a los diferentes registros en los que se encuentra la información y la periodicidad de su actualización

En la concepción del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), el Tercer Sector abarca cuatro sectores: Organizaciones de la Sociedad Civil de Servicio a Terceros (OSC); Asociaciones de Autobeneficio; Asociaciones Religiosas y Asociaciones Políticas.

Las estadísticas que menciono a continuación las he tomado del Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo 2025, publicado por el Cemefi.

En 2025, el número de las Organizaciones del Sector Filantrópico o de Servicio a Terceros son 49 mil 343. Representan el 73.2 por ciento de todas las organizaciones que integran el Tercer Sector, y tuvieron un crecimiento del 2.7 por ciento con relación a 2023.

De estas, 3 mil 875 están reconocidas como Donatarias autorizadas; 38 mil 950 cuentan con Cluni, y 6 mil 518, son Donatarias autorizadas y tienen Cluni. Con relación a 2023, 0.41 por ciento de las OSC perdieron su reconocimiento como Donatarias autorizadas, y 2.9 por ciento, ambos registros.

Las Asociaciones de Autobeneficio se integran con los sindicatos y los colegios de profesionistas. Los sindicatos, con sus federaciones y confederaciones, suman un total de 7 mil 041, el 10.4 por ciento del Tercer Sector, y con relación a 2023 tuvieron una reducción del 7.56 por ciento. Los colegios de profesionistas suman 508, que es el 0.8 por ciento del Tercer Sector y con relación a 2023 tuvieron un crecimiento del 8.78 por ciento.