El tiempo pasa y las cosas cambian, la semana pasada, cuando usted leía esto, el Gobernador del Estado era el priista Quirino Ordaz Coppel, hoy lo es el morenista Rubén Rocha Moya; el ex director de Pemex Emilio Lozoya, se encontraba disfrutando de una medida cautelar que le permitía estar en CdMx y hoy se encontraba en el Reclusorio Norte, le explico.

Sobre el ex gobernador Quirino Ordaz, podemos señalar que esta semana se volvió a tocar el tema de convertirse en Embajador en España, tal como lo anunció el Presidente durante su visita a nuestro estado el pasado mes de septiembre; el partido político al cual (¿aún?) pertenece, a través de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, vía su cuenta de Twitter, informó que el Consejo Político Nacional del PRI había sometido a votación la licencia solicitada por el ex Gobernador votando de manera negativa en un proceso democrático, por lo que el PRI no autorizaba que ocupara el puesto de Embajador en España. Por su parte, el Senador Ricardo Monreal (Morena) señalo que él y el partido al que pertenece apoyan que el ex gobernador se convierta en Embajador en España, de igual manera, el PRI a nivel estatal, a través de su dirigente, Cinthia Valenzuela Langarica, señalo que: “La diplomacia no tiene partidos políticos” y que se daba el apoyo para que ocupara el puesto de Embajador en España. Vaya, el tema también fue abordado por el actual Gobernador del Estado, señalando que cualquier persona puede fungir como Embajador, sin tener que estar afiliado a ningún partido político, ¿En qué cree que resulte el futuro del ex gobernador?

Sobre el ex director de Pémex, en la semana tuvo una audiencia, en la cual le fue revertida la medida cautelar que le permitía estar en libertad en la CdMx, por lo que a partir del pasado miércoles 3 de noviembre del presente año se encuentra en el Reclusorio Norte, ya que dicho Juez consideró que existe riesgos para su fuga y le negó que continuara el proceso en libertad. Desde este espacio esperamos que el pato que comió en el restaurante Hunan haya valido la pena, ya que curiosamente el riesgo de fuga se da días después de que haya sido captado comiendo en dicho restaurante, y no antes, incluso este hecho fue señalado como “poco pudor procesal” por parte de los fiscales. El tiempo pasa y se ve muy lejano aquel octubre de 2017, donde declaraba que tenia recursos y tiempo para “romperle la madre” a las autoridades de México, hoy enfrenta hasta 35 años de cárcel.

Esta semana también el Gobernador entregó al Congreso la terna de aspirantes para fiscal general, siendo éstos Castro Saavedra Dámaso, Quiñónez Estrada Sara Bruna y Sánchez Kondo Claudia Zulema, hay quienes dicen que la elegida será Sara Bruna, veremos si están en lo correcto.

Y hablando de ternas, si usted es abogado litigante, le comento que el próximo lunes 8 de noviembre serán las comparecencias para magistraturas del STJS, los aspirantes a la I son: Claudia Yuridia Meza Avendaño, Ivonne Salazar Espinoza, Gloria del Carmen Morgan Navarrete; a la III, Jesús Iván Chávez Rangel, Ricardo Castaños Hernández, Miguel Orlando Simental Zavala, y a la V, Omar Jesús Abitia Salazar, Sergio Escobar Medel y Gustavo Quintero Espinoza.

PD 1. Esta semana se recordará también como la que empezó la vacunación contra Covid en niños de hasta 5 años, tras haberse obtenido la autorización del Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades del biológico Pfizer. “Es un dia de alivio y celebración expreso el presidente... Biden.

PD 2. Pasamos del “No es falso, pero se exagera” a “No es falso pero tampoco es verdadero”. El análisis filosófico a su máximo esplendor.

PD 3. Hay una propuesta en el Senado sobre la revocación de mandato, la cual, por decir lo menos, es inconstitucional, la propuesta del Senador Salomón Jara Cruz pide que ninguna persona (física o moral) pueda contratar propaganda en cualquier medio para “...deslegitimar el proceso de revocación de mandato como mecanismo constitucional de participación democrática o para buscar inhibir y desincentivar el ejercicio del derecho y la obligación de las ciudadanas y ciudadanos a participar y votar en el proceso de revocación de mandato”. A todo esto, ¿que entiende usted por deslegitimar?