El TLCUEM: la oportunidad mexicana de posicionamiento estratégico comercial

La Unión Europea le ofrece a México lo que pocos socios pueden: capital, tecnología, escala, estabilidad institucional y, sobre todo, una relación de más de cien años que ha resistido crisis, guerras y cambios de régimen

La revisión del T-MEC (prevista para el 1 de julio de este año) llega en un clima de incertidumbre geoeconómica y comercial sin precedente: aranceles del 25 por ciento al sector automotriz, del 50 por ciento al acero y aluminio e indicios desde Washington de que el libre comercio que definió la relación bilateral México-Estados Unidos durante décadas no se retornará en el corto plazo; no es exagerado decir que el contexto comercial actual que afronta México es de los más complejos de su historia. Por lo tanto, es momento de buscar más opciones de mercado que ayuden a mantener el ritmo exportador de nuestra economía, que en el primer trimestre del 2026 alcanzó 175.5 miles de millones de dólares. Es justo en esta coyuntura donde la modernización del Tratado actualizado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) conlleva una relevancia estratégica que va más allá de lo estrictamente comercial. La firma (el 22 de mayo de 2026) podría representar el punto de partida de una estrategia de reposicionamiento comercial mexicana a nivel global. El nuevo acuerdo moderniza el tratado que existió desde el año 2000 e incorpora nuevos capítulos sobre inversiones, desarrollo sostenible, comercio digital y protección de datos, además de que elimina aranceles para el sector agroalimentario. Para México, Europa es un socio natural, cuya relevancia ha sido subestimada constantemente frente al peso de la relación con Estados Unidos. En 2025, el comercio entre México y la UE superó los 94,500 millones de dólares. Las exportaciones mexicanas llegaron a los 27,658 millones (un incremento de 4.8 por ciento respecto a 2024) mientras las importaciones, 66,940 millones.

Empresas europeas han sido factor clave en la transformación de México