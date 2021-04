El toro y el INE

Le hago una cordial invitación a que vea todos los debates entre candidatos que pueda, son una excelente manera de conocerlos y ver cómo se desenvuelven, aparte de que usted podrá obtener más información sobre las propuestas que tengan.

En la colaboración de la semana pasada señalé que era necesario estar atento al actuar del INE, a que este fuera de acuerdo con lo establecido en nuestras leyes, y de igual manera deberíamos estar atentos al actuar de cualquier actor político que quisiera atacarlo justamente por actuar de conformidad a nuestras leyes, y esta semana fue por decir lo menos “curioso” que el INE al aplicar la ley, obtuviera como resultado un actor político perjudicado queriendo “cornarlo”.

Si no sabe a lo que me refiero le comento que Félix Salgado Macedonio “El Toro”, ha sido un candidato muy señalado, desde sus denuncias por violación, el “castigo” de su partido al quitarle la candidatura, para posteriormente hacer una nueva encuesta en la que nuevamente obtuvo la candidatura al Estado de Guerrero, por lo que parecía que la candidatura se mantenía y serían los guerrerenses quienes decidirían si obtendría el triunfo, pero (siempre hay un pero), esta semana, para ser exactos el 15 de abril, con 6 votos a favor y 5 en contra el Consejo General del INE le canceló el registro de la candidatura a Gobernador, por no presentar su informe de egresos y gastos en precampaña.

Como puede apreciar fue una votación cerrada, por un lado los consejeros a favor de quitarle la candidatura señalaban que no podía participar un candidato que violaba la ley, y por otro lado los consejeros que estaban en contra señalaban que era un castigo desproporcional. Por su parte, el Consejero Presidente señaló: “A este INE, a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral, a quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en provocaciones...”

Le dieron 48 horas al partido que lo postuló para postular a uno nuevo, aunque su dirigente nacional ya señaló que impugnarán tal determinación. Por su parte esta misma semana “El Toro” señaló: “Si no me regresan mi candidatura, no habrá elecciones en Guerrero”, así que estemos atentos todos a lo que sucederá, recordemos que las reglas deben de ser parejas y aplicar a todos, y sobretodo respetarse.

Cambiando de tema, le comento que el próximo viernes 23 de abril a las 17:00 horas será el debate entre candidatos a Diputado por el Distrito 13 electoral, el mismo será de manera virtual por lo que los participantes se encontrarán ubicados en distintos espacios físicos y se conectarán de manera remota a una plataforma sitial a través de Internet, esto es ya que no existen las condiciones necesarias para realizar uno presencial con público, el tiempo máximo será de 210 minutos

Le hago una cordial invitación a que vea todos los debates entre candidatos que pueda, son una excelente manera de conocerlos y ver cómo se desenvuelven, aparte de que usted podrá obtener más información sobre las propuestas que tengan.

PD 1. Este pasado 15 y 16 de abril estaban programadas audiencias en los procesos penales en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, pero fueron aplazadas sin que se haya fijado nueva fecha, por lo que este sería el tercer aplazamiento, ¿qué raro verdad?

PD 2. ¿Qué le han parecido estas campañas electorales?

PD 3. ¿Entonces cuántos años puede durar el Magistrado Presidente?