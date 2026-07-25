El Tren Maya de Sedena: los costos de mantener un proyecto militar

A casi dos años de su entrada en operación, el Tren Maya no ha resultado rentable y, en tanto, las comunidades mayas y los propios contribuyentes del país continuamos pagando los costos de su actividad, mientras se consolida como un proyecto de empoderamiento económico de las fuerzas armadas.

Durante décadas, las Fuerzas Armadas en México tuvieron actividades bien definidas: proteger la soberanía nacional y participar de manera extraordinaria en tareas de auxilio a la población. Sin embargo, en los últimos años su papel se ha transformado profundamente. En la actualidad, no sólo participan en labores de seguridad pública, sino que también construyen infraestructura clave, administran aduanas y puertos, operan hoteles, aeropuertos y proyectos turísticos. Entre estas funciones destaca su participación en el proyecto insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya. Al revisar el origen y los actuales beneficios del Tren Maya se puede ver que este proyecto no vela por las poblaciones mayas de México, pese a tener un nombre que refiere a su cultura. Es un proyecto que, en su lugar, ha traído múltiples costos, que todavía hoy se resienten, como un reordenamiento territorial diseñado para facilitar la extracción de recursos naturales, además de promover un modelo de desarrollo basado en el turismo masivo y la especulación inmobiliaria a costa de los ecosistemas locales. Además, a casi dos años de su operación, lejos de generar derrama económica, es una carga millonaria para el erario público.

El megaproyecto

El arranque simbólico del proyecto ocurrió el 16 de diciembre de 2018 mediante la colocación del primer durmiente en Palenque (Chiapas), aunque las obras formales comenzaron hasta junio de 2020. Esta construcción tenía como objetivo principal el “desarrollo integral del sureste de México y la Península de Yucatán”, a través de un corredor ferroviario de aproximadamente 1,460 km. Originalmente el proyecto quedó a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de la Secretaría de Turismo, sin embargo, en diciembre de 2020 el ex Presidente López Obrador anunció que el megaproyecto sería construido, administrado y operado por la Sedena. Fue el 31 de agosto de 2023 cuando Fonatur les entregó el proyecto.

Costo social y territorial

A nivel social, el Tren Maya heredó repercusiones para las comunidades. Este atraviesa cinco estados y 45 municipios que vivieron la expropiación de sus tierras. Entre agosto de 2021 y abril de 2026 se publicaron cerca de 300 decretos de expropiaciones de tierras a personas sobre sus bienes ejidales e inmuebles de propiedad privada, a cambio de escasas indemnizaciones. Uno de los casos más ilustrativos es el del Ejido Chunyaxché, que destaca con la mayor cantidad de tierra expropiada en estos cinco años, con un total de 2 millones 542 mil 780 metros cuadrados por los que se indemnizó a las personas ejidatarias con 124 millones 849 mil 730.08 de pesos, equivalentes a 49.10 pesos por metro cuadrado. Tierras que no sólo tenían valor comercial, sino también cultural, espiritual y colectivo, valores que también fueron arrebatados y que generaron desplazamientos de las comunidades.

Las cuentas del activo, ¿productivo?