Las malas decisiones suelen nacer de creer que ya tenemos todas las respuestas; las buenas comienzan cuando nos atrevemos a hacer mejores preguntas

Decidir bien es pensar mejor, no simplemente pensar más La vida está llena de decisiones. Algunas parecen pequeñas, pero cambian el rumbo de nuestros días; otras tienen consecuencias capaces de transformar una familia, una empresa o incluso el futuro de varias generaciones. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes al decidir es confundir seguridad con certeza. Muchas personas creen que una decisión firme implica no tener dudas. La realidad es exactamente la opuesta. La verdadera madurez consiste en reconocer lo que no sabemos, buscar información relevante y escuchar a quienes pueden ayudarnos a identificar aquello que todavía no hemos considerado. Decidir no es únicamente seleccionar una alternativa. Es convertir información en acción, asumir responsabilidades y aceptar que toda elección implica una renuncia. En el mundo empresarial, y particularmente en las empresas familiares, una mala decisión puede comprometer el patrimonio construido durante décadas, deteriorar relaciones valiosas y poner en riesgo la continuidad de la organización. Por ello, decidir bien requiere método, criterio y madurez emocional.

Tres principios para tomar mejores decisiones

1. Consulta a las personas correctas, no solamente a las que te dan la razón No todas las personas aportan el mismo conocimiento, experiencia o perspectiva. Una decisión financiera requiere análisis financiero; una decisión estratégica exige visión de negocio; y una decisión familiar demanda comprender las emociones, las relaciones y las consecuencias humanas. Rodearse de personas capaces de cuestionar nuestras ideas no es una señal de debilidad, sino de inteligencia. Los mejores líderes no buscan asesores que validen automáticamente sus opiniones. Buscan colaboradores que amplíen su capacidad de comprender la realidad y les ayuden a ver aquello que por sí solos podrían pasar por alto. 2. Define cómo vas a decidir antes de comenzar a discutir Muchas diferencias dentro de las organizaciones no surgen porque existan intereses incompatibles, sino porque las reglas para decidir nunca fueron claras. ¿Quién propone? ¿Quién analiza? ¿Quién recomienda? ¿Quién decide? ¿Quién ejecuta? ¿Cómo se atienden los desacuerdos? En el gobierno corporativo estas preguntas son fundamentales. Un Consejo de Administración eficaz necesita información suficiente, reglas claras y responsabilidades perfectamente delimitadas. La transparencia en el proceso genera confianza, incluso cuando no todos comparten el resultado final. Las personas suelen aceptar mejor una decisión que consideran justa, aun cuando no sea la que esperaban. 3. Busca opiniones diferentes y aprende a escuchar al que piensa distinto Uno de los mayores riesgos para cualquier empresario es rodearse exclusivamente de personas que siempre están de acuerdo. Cuando todos piensan igual puede parecer que existe armonía, pero también puede haber miedo a discrepar, exceso de confianza o conformismo. Por eso resulta tan valioso contar con alguien dispuesto a desempeñar el papel de abogado del diablo: una persona que cuestione supuestos, identifique riesgos y plantee escenarios que otros prefieren ignorar. La discrepancia bien conducida no debilita a un equipo; lo fortalece. Obliga a pensar mejor, analizar con mayor profundidad y detectar riesgos antes de que se conviertan en problemas. Una organización madura no es aquella en la que nunca existen desacuerdos, sino aquella donde las diferencias terminan produciendo mejores decisiones.

El verdadero costo

de una mala decisión

En muchas ocasiones, el mayor riesgo no consiste en tomar una decisión equivocada, sino en dejar de cuestionar una decisión que todos consideran correcta. La experiencia puede convertirse en sabiduría, pero también puede transformarse en una trampa cuando nos hace creer que ya no tenemos nada por aprender. El empresario que deja de escuchar comienza a perder contacto con la realidad. El fundador que no permite cuestionamientos puede confundir respeto con obediencia. Y el sucesor que nunca se atreve a disentir corre el riesgo de administrar decisiones que jamás comprendió plenamente. Por ello, la humildad intelectual se ha convertido en una de las competencias más importantes del liderazgo moderno. No se trata de escuchar a todos para que todos decidan. Se trata de escuchar lo necesario para que quien tiene la responsabilidad de decidir lo haga con más información, más perspectiva y mejor criterio.

Decidir también

es aprender a renunciar