El respeto es un valor esencial que permite la sana convivencia en cualquier tipo de familia, organismo, asociación política o religiosa, amistad y relación social. Sin la existencia de este valor moral sería imposible consolidar una sólida y fructífera interacción en el tejido de la sociedad.

Por desgracia, cada vez más nos sentimos engullidos en las arenas movedizas de filias y fobias en nuestro entorno social. Sin respeto no hay tolerancia, cohesión, ni aceptación de las posturas y opiniones de los demás. Aún más, en ocasiones no respetamos los valores, creencias, posturas y actitudes que nosotros mismos profesamos, menos podemos esperar que prodiguemos respeto a los postulados de los demás. De ahí que sea comprensible la sentencia que pronunció Ana Karenina, en la obra de Tolstoi: “El respeto se ha inventado para ocultar el lugar vacío que debía ocupar el amor”.

Por eso, no debe extrañar que el filósofo Chul Han se pronuncie virulentamente en su discurso sobre la falta de respeto en nuestra sociedad: “Últimamente he reflexionado mucho sobre la creciente pérdida de respeto en nuestra sociedad. Hoy en día, en cuanto alguien tiene una opinión diferente a la nuestra, lo declaramos enemigo. Ya no es posible un discurso sobre el que se base la democracia... La democracia se fundamenta en lo que en francés se llama ‘moeurs’, es decir, la moral y las virtudes de los ciudadanos, como son el civismo, la responsabilidad, la confianza, la amistad y el respeto. No hay lazo social más fuerte que el respeto. Sin moeurs, la democracia se vacía de contenido y se reduce a mero aparato. Incluso las elecciones degeneran en un ritual vacío cuando faltan estas virtudes. La política se reduce entonces a luchas por el poder”.

¿Vivo y promuevo el valor del respeto?