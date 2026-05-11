Se cuenta la historia de un antiguo pueblo minero en el Reino Unido, ahora asolado por la pobreza y el desempleo en el mundo post-Brexit, que se enfrenta a la realidad de la llegada de inmigrantes sirios a quienes ven como una amenaza a sus escasos privilegios

El Viejo roble (The Old Oak – Reino Unido, 2023) es una película dirigida por Ken Loach, y guion de Paul Laverty, los dos llevan años de trabajar juntos.

Se cuenta la historia de un antiguo pueblo minero en el Reino Unido, ahora asolado por la pobreza y el desempleo en el mundo post-Brexit, que se enfrenta a la realidad de la llegada de inmigrantes sirios a quienes ven como una amenaza a sus escasos privilegios.

TJ Ballantyne (Dave Turner) es dueño del último espacio público que queda en el pueblo, el destartalado pub The Old Oak, donde los habitantes del lugar se reúnen para ahogar sus penas y expresar sus sentimientos xenófobos y antimigrantes.

Sus clientes de siempre están enojados, por la caída de los precios de la vivienda y ven videos sobre la llegada de los inmigrantes. Es cuando llega al pueblo un autobús con migrantes sirios, asustados por lo que les espera en su nueva situación y vida.

A TJ Ballantyne, los vecinos y clientes del bar, les piden que habilite la trastienda del pub, que llevaba mucho tiempo cerrada, como lugar de reunión para expresar sus preocupaciones y quejas.

Él se niega, pero acepta que el espacio se convierta en un comedor comunitario para vecinos necesitados y los migrantes, a cargo de una organización benéfica de la comunidad.

Entre quienes asisten a esos servicios está Yara (Ebla Mari), una joven fotógrafa siria, que ha llegado con su hermano y su anciana madre. Su padre está en una de las cárceles del régimen de Assad.

TJ Ballantyne entabla una amistad con ella, algunos en el pueblo malinterpretan la relación. Un día, lleva a Yara a ver la Catedral de Durham; ella se conmueve al escuchar al coro y frente a la arquitectura de este edificio milenario.

Piensa, con dolor, que nunca más volverá a ver los templos de Palmira, construidos por los romanos y destruidos por el Estado Islámico.

Ahora TJ Ballantyne se enfrenta al dilema de ser o no solidario con la comunidad de migrantes sirios que han llegado al pueblo, y son rechazados por la mayoría de sus habitantes.

El director no ataca a la clase trabajadora del pueblo, que rechaza a los migrantes, sino que los trata con compasión; al final son iguales a éstos. Ambos grupos están en la misma condición de desventaja y necesidad.

Loach, el director, ya lo ha hecho en otros trabajos, ofrece una mirada sobre las personas que sufren por su situación social, económica y política. Es una película conmovedora sobre la solidaridad y la comunidad.

Él recurre a un estilo directo y sin artificios, y utiliza a actores noveles y no profesionales. La cámara registra lo que sucede. La película me impactó y me dijo mucho. Es un cine que obliga a pensar, y a ubicarse frente a la realidad.