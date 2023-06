salomon.gaxiola@gmail.com

El INE tendrá una prueba más y una oportunidad más de mostrar que las elecciones en México, han sido posible gracias al trabajo de la ciudadanía y de un órgano electoral autónomo, estemos muy atentos al programa de resultados preliminares, el cual es el sistema que captura los datos de escrutinio y cómputo de cada casilla en tiempo real, ojo, es importante también señalar que estas actas de escrutinio y cómputo son llenadas por los ciudadanos que se encuentran en las casillas electorales y supervisados por todos los partidos políticos que se encuentren presentes.

Este domingo 4 de junio serán las elecciones a Gobernador de los estados de Coahuila y del Estado de México, ambos cambiarán de Gobernador, además en el caso de Coahuila se elegirán 25 diputaciones, estas elecciones son un preámbulo de las elecciones presidenciales del próximo año, así que veamos un poco lo que está en juego y lo que ha sucedido.

En el caso de Coahuila hay cuatro candidatos, Manolo Jiménez Salinas, candidato de la coalición PRI, PAN, PRD; Armando Guadiana (hágase un favor vea los debates) de Morena, Evaristo Lenin del Partido Verde y Ricardo Mejía Berdeja del Partido del Trabajo, aunque aquí hay algo curioso ya que el pasado 30 de mayo el dirigente del Partido del Trabajo declinó a favor de Armando Guadiana, ante la cercanía de las elecciones ya no es posible modificar las boletas electorales, por lo que los votos que se emitan a favor de Evaristo Lenin sí contarán a favor del Partido del Trabajo aun cuando estos hayan declinado la candidatura y solicitado votar a favor del candidato de Morena, ¿Qué curioso no? Un partido político pidiendo que no voten a favor de su candidato sino a favor de un candidato diferente, pero bueno, la política así es. Por su parte, Ricardo Mejía señala que no desiste de la búsqueda de la Gubernatura.

Los punteros son el candidato de la Coalición y el candidato de Morena con el recién sumado apoyo del PT. Señalando las encuestas una ventaja del candidato de la Coalición sobre el de Morena.

En el caso del Estado de México, está en juego la entidad más poblada del país y por ende con el padrón electoral más grande, las candidatas son Alejandra del Moral, por la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza (aunque Usted no lo crea); y Delfina Gómez Álvarez, que va en candidatura común por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Aquí las encuestas señalan una ventaja de la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Verde sobre la candidata de la coalición, recordemos que las encuestas señalan momentos, pero que al final lo importante es lo que sucede el día de la elección, solo basta recordar los triunfos del hoy Presidente de México, el cual no era favorecido en las encuestas o el del hoy ex Presidente de Estados Unidos el cual, cuando ganó la presidencia no era favorecido en las encuestas de salida.

Por cierto, otra curiosidad es que se ha señalado que al parecer los actuales gobernadores serán próximamente embajadores de nuestro país, al parecer está de moda, ya ve nuestro ex Gobernador es actual Embajador en España.

Esperamos por el bien de nuestro país que el lunes estemos hablando de jornadas cívicas ejemplares, con alta participación ciudadana, la cual es clave para hablar de legitimidad en las elecciones, y que los partidos políticos estén a la altura, tratando de hacer lo que les permite la ley y no buscando polarizar más el ambiente en una de por sí ya sociedad polarizada. Total, soñar no cuesta nada.

PD 1._ Si Usted me hace el favor de leerme de Coahuila o del Estado de México recuerda que la página https://ubicatucasilla.ieem.org.mx/ lo ayuda a encontrar su casilla electoral.

PD 2._ “No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, nuestro Presidente hablando sobre la Presidenta de otro país, ya sabe, la no intervención a todo lo que da.