Elecciones 2027: el laberinto de los nuevos partidos políticos

El camino hacia las elecciones de 2027 revelará si el registro de Paz y Somos México representa una genuina bocanada de aire fresco para la pluralidad de nuestra democracia.

El sistema de partidos en México experimentó una sacudida tras las elecciones federales de 2024 con la pérdida del registro nacional del histórico Partido de la Revolución Democrática, pues se abrieron espacios de representación para construir oposiciones con nuevas narrativas o canalizar agendas específicas que los partidos tradicionales ya no representan del todo. En este escenario de reconfiguración de fuerzas rumbo a las elecciones de 2027, el INE confirmó el registro a dos nuevas organizaciones políticas: el Partido Paz y Somos México. El proceso de constitución de un nuevo partido político en México es un camino largo, costoso y altamente regulado. De las 91 organizaciones ciudadanas que notificaron originalmente su intención ante el INE únicamente cinco formalizaron su solicitud de registro en febrero de 2026, y solo los dos mencionados lograron su registro. Llaman la atención que las organizaciones México Tiene Vida, A. C. (organización de corte ultraconservador) y Que Siga la Democracia (agrupación política nacional vinculada al partido de gobierno) no obtuvieron el registro tras detectarse severas irregularidades en sus asambleas, simulación de afiliaciones, inconsistencias de fiscalización y apoyos vinculados con personas fallecidas. En México, la fragmentación partidista es muy baja, a diferencia de otros países de la región. Incluso con las nuevas incorporaciones, el País apenas pasa de seis a ocho partidos nacionales -a nivel local la historia es otra-. Esto deja sobre la mesa la pregunta sobre qué escenario es más deseable y cómo afecta a las dinámicas políticas tener un sistema, por ejemplo, bipartidista como el de Estados Unidos, donde las candidaturas de ambos partidos deben alinearse con las lógicas locales y agendas prioritarias de cada estado, antes que con la agenda nacional; o una alta pluralidad de partidos políticos, como en Argentina, donde hay 49, o casos extremos como el de España, donde existen alrededor de 4 mil 190 partidos registrados. En estos sistemas electorales las barreras de acceso para crear partidos son mínimas.

¿Las nuevas fuerzas políticas reconfigurarán la oferta en las elecciones de 2027?

La cantidad de partidos políticos no es lo importante, sabemos que la democracia los requiere, pero los retos inmediatos que enfrentan los nuevos son, uno, evitar servir únicamente como refugio de élites desplazadas o como laboratorios de financiamiento privado sin una base social real; y dos, sobrevivir a un ecosistema electoral altamente saturado y a un divorcio de la ciudadanía y la política. Las dos nuevas fuerzas políticas en México representan vertientes ideológicas y bases sociales diametralmente opuestas, las cuales reconfigurarán la oferta en las elecciones de 2027. El Partido Paz representa la tercera versión institucional del antiguo Partido Encuentro Social (PES) y de su consecuente Encuentro Solidario. Gran parte de su base social reside en la estructura territorial de la comunidad evangélica y su discurso político se centra en una agenda de los llamados “valores tradicionales”; no obstante, arrastra cuestionamientos de origen al haberse documentado irregularidades graves como la participación activa de ministros de culto en el financiamiento y organización de las asambleas, inconsistencias en el padrón de afiliados y reportes de egresos no declarados. Además, la agrupación tuvo que renunciar a su acrónimo inicial (CSP) luego de que la presidenta lo impugnó judicialmente por coincidir con sus iniciales.

Desafíos y retos de los nuevos partidos