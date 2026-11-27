Estamos hablando del fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Consejo Estatal de Seguridad Pública y del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos que son conquistas ciudadanas cuya concreción no fue precisamente por la vocación gubernamental sino debido a la corriente popular que arrastró las resistencias

Algo de oxígeno les llega en estos tiempos difíciles al periodismo y movimiento anticorrupción por la integración de José Alfredo Beltrán Estrada al Gobierno del Estado como Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social; de Marlén León Fontes y Gustavo Rojo Navarro que dirigen Iniciativa Sinaloa y Observatorio Ciudadano Mazatlán y ahora forman parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y de Sibely Cañedo Cázarez, recién designada por el Congreso para ocupar una posición en el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Viéndolos en conjunto, a los cuatro los vincula el activismo en pro de la transparencia puesto que Beltrán es miembro fundador de Iniciativa Sinaloa, León preside ese centro ciudadano de investigación y Cañedo participa en éste como Coordinadora, a la vez que Rojo significa la lupa persistente y potente colocada sobre el desempeño de la función pública en el sur del estado.

La trascendencia principal estriba en que instituciones esenciales para la gobernabilidad sinaloense proceden a retirar las barricadas de sectarismo y contubernio que les cerraban el paso a actores sociales notables que combaten la opacidad en el manejo de los erarios y la violación sistemática de garantías constitucionales. En los casos impulsados por el gobierno de Graciela Domínguez Nava y la 65 Legislatura local, dan señales de erradicación de esa especie de apartheid aplicada a los que han sido piedras molestas en los zapatos de la función pública.

Pero primero, la exaltación se justifica porque se trata de ciudadanos forjados en el periodismo, defensa de derechos humanos y la instalación de bases firmes a la rendición de cuentas, dándole sentido a agotadoras jornadas cívicas por un mejor Sinaloa que la sociedad en conjunto tendría que librar o mínimamente apoyar. Y los méritos crecen al ponderar que han pasado por circunstancias difíciles, al ras de vida o muerte, donde la corrupción organizada se resiste a ser exhibida y no se diga a responder ante la justicia por sus fechorías.

Estamos hablando del fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Consejo Estatal de Seguridad Pública y del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos que son conquistas ciudadanas cuya concreción no fue precisamente por la vocación gubernamental sino debido a la corriente popular que arrastró las resistencias. El orgullo de llegar a tales trincheras no contiene vanidades; es el merecido reconocimiento al tesón de mujeres y hombres que resisten frente a intolerantes mafias del poder.

José Alfredo Beltrán tiene sus raíces en el periodismo que realizó durante 22 años y complementó simultáneamente con la formación profesional intensiva en el ámbito de la transparencia institucional, especializándose en transparencia y acción anticorrupción en la Universidad de Chile. Por su parte, Marlén León fue reconocida recientemente en el Top 50 de mujeres destacadas por su labor en derechos humanos y transparencia, presentando indagaciones de malos manejos probados en obras públicas, así como participa en organizaciones nacionales e internacionales que la consideran líder en dichas faenas cívicas.

Sibely Cañedo realizó estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, autora de trabajos periodísticos que denuncian ocultamientos de información y manejo indebido de recursos públicos, y opera la Red de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Gustavo Rojo ha instalado con Observatorio Ciudadano Mazatlán un modelo regional de fiscalización de lo que hace o deja de ser el Gobierno, elevando a denuncias administrativas las irregularidades detectadas e incidiendo para la implementación de la transparencia en dependencias municipales.

Entonces no desaprovechemos la oportunidad de resaltar la trascendencia del periodismo y activismo como resortes de la sociedad civil, que al posicionarse en centros de toma de decisiones actúan a manera de alicientes para ambos gremios y acicates que hagan posible que todo un pueblo, el de Sinaloa, supere todas las crisis que juntas o separadas extinguen la confianza en las instituciones y la esperanza de trasponer umbrales terribles. Sí vale la pena congratularnos e involucrarnos en la expectativa de que, a José Alfredo Beltrán, Marlén León, Sibely Cañedo y Gustavo Rojo les vaya bien.