Elogio de la inactividad

Chul Han manifestó que su propósito no es denigrar el papel de la acción; sin embargo, puntualizó: “La acción es constitutiva de la historia, sin duda, pero no es una fuerza formadora de cultura...

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han escribió un libro llamado “Vida contemplativa”, donde reflexionó sobre la recargada actividad del ser humano actual, e hizo un urgente llamado a abandonar la vida hiperactiva para recuperar el equilibrio y alcanzar una vida con mayor sentido y riqueza interior.

Chul Han subrayó que en esta sociedad del consumo y del rendimiento, catalogamos a la inactividad como un déficit, cuando constituye todo lo contrario, pues necesitamos contar con espacios de ocio contemplativo que nos permitan abortar la explotación y destrucción de la naturaleza.

“La existencia humana en conjunto está siendo absorbida por la actividad... Vamos perdiendo el sentido para la inactividad... La inactividad tiene su lógica propia, su propio lenguaje, su propia temporalidad, su propia arquitectura, su propio esplendor, incluso su propia magia. No es una forma de debilidad, ni una falta, sino una forma de intensidad que, sin embargo, no es percibida ni reconocida en nuestra sociedad de la actividad y el rendimiento”, precisó.

El pensador oriental, formado en Alemania, agregó: “La inactividad es una forma de esplendor de la existencia humana. Hoy se ha ido difuminando hasta volverse una forma vacía de actividad”.

Indicó que lo realmente humano se forma en la inactividad: “El callar le da profundidad al habla. Sin silencio no hay música, sino nada más que ruido y alboroto... La vida solo recibe su resplandor de la inactividad”.

Chul Han manifestó que su propósito no es denigrar el papel de la acción; sin embargo, puntualizó: “La acción es constitutiva de la historia, sin duda, pero no es una fuerza formadora de cultura... La esencia de la cultura es ornamental. Tiene su sede por fuera de la funcionalidad y de la utilidad”.

¿Privilegio la actividad? ¿Comprendo el papel esencial de la inactividad en la cultura?