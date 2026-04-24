El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, conmemoración que se instituyó desde 1995 por la Unesco, debido a que esta fecha coincide con los fallecimientos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, en 1616.

Ayer, 23 de abril, se celebró el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, conmemoración que se instituyó desde 1995 por la Unesco, debido a que esta fecha coincide con los fallecimientos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, en 1616.

Por tal motivo, recordaremos el discurso titulado: “Elogio de la lectura y la ficción”, que fue pronunciado por Mario Vargas Llosa al recibir el Premio Nobel de Literatura 2010, además de que también fue distinguido por muchos otros premios y reconocimientos, como el Premio Cervantes en 1994 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986. Era escritor peruano con nacionalidad española y dominicana, de quien, por cierto, se acaba de cumplir el primer aniversario de su fallecimiento, acaecido el 13 de abril de 2025.

Vargas Llosa expresó en aquel memorable discurso: “Aprendí a leer a los 5 años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de la Salle, en Cochabamba (Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida”.

Agregó: “Casi 70 años después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20 mil leguas de viaje submarino, luchar junto a d’Artagnan, Athos, Portos y Aramís contra las intrigas que amenazan a la Reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por las entrañas de París, convertido en Jean Valjean, con el cuerpo inerte de Marius a cuestas”.

Vargas Llosa precisó: “La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura”.

¿Leo, vivo y sueño?