Elon Musk reta a la ONU; ¿puede su riqueza acabar con la pobreza?

David Beasley, director del programa mundial de alimentos de la Organización de Naciones Unidas ONU, recientemente realizó comentarios, específicamente por medio de la plataforma de Twitter, donde hacía alusión a que, con una pequeña parte del patrimonio de Elon Musk, la pobreza en el mundo prácticamente se erradicaría.

El funcionario de la ONU llamó a la acción específicamente a Musk y al dueño de Amazon, Jeff Bezos que, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, son los dos hombres que encabezan la lista de los más ricos del mundo.

Beasley argumenta que, con 6 mil millones de dólares de Musk, que representarían una pequeña parte del patrimonio del dueño de Tesla, se resolvería el hambre mundial. Y con ese recurso, argumenta, se beneficiaría a 42 millones de personas que literalmente dice, se van a morir de hambre si no les ayudamos.

A este comentario y en la misma red social, Elon Musk le pidió al funcionario que describiera cómo exactamente esa cantidad de dinero podía resolver el hambre mundial, y de ser así, él mismo vendería las acciones de Tesla.

Elon Musk es director ejecutivo y principal accionista de la empresa de vehículos eléctricos Tesla, que hace algunas semanas se unió al puñado de empresas valoradas en más de un billón de dólares y la más rápida en llegar a ese hito, después de Facebook.

Y las preguntas que todos nos hacemos después de este debate es ¿la pobreza se puede acabar sólo con dinero? ¿con la riqueza de Musk se puede acabar con la pobreza? ¿Qué debiésemos de hacer con ese recurso para poderla acabar? Las preguntas no tienen respuestas fáciles, de hecho, la erradicación o disminución de la pobreza no es per se una tarea fácil.

Si bien el recurso económico es vital para esta lucha que particularmente los bancos de alimentos llevamos a cabo desde hace más de 30 años, en nuestro particular punto de vista creemos que por sí solo el recurso económico no ataca verdaderamente la pobreza, sino más bien la educación y el empleo.

Nuestras estrategias en el Banco de Alimentos de Culiacán las hemos enfocado en el alimento, pero también en el empleo y emprendimiento para nuestros beneficiarios, lo hemos estado desarrollando en nuestro programa Contra el Hambre del Futuro, que desde hace casi un año hemos implementado en comunidades rurales con la gran alianza y apoyo de Nacional Monte de Piedad e Icatsin.

La pobreza no se acabará quitándole al rico para dárselo al pobre. La pobreza disminuirá y no lo sé, tal vez se acabe, cuando organizaciones como los bancos de alimentos reciban el apoyo necesario para que continúen y fortalezcan sus programas, entre ellos los programas que luchan contra el hambre del futuro.