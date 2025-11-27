Emperador y campesino

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado fue fundada el 25 de octubre de 1976, por lo que se trata de una de las compañías artísticas más antiguas del Instituto Sinaloense de Cultura (antes Difocur). Son muchas las generaciones de jóvenes que se han formado en esta agrupación, que lideró hace poco el responsable y dedicado maestro, Baltazar Hernández Cano.

Ayer los invitamos al concierto de la OSSLA que tendrá lugar hoy, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio. Sin embargo, si tienen tiempo, les extendemos la invitación a acompañarnos desde las 17:00 horas, en el ágora Rosario Castellanos, para que aprecien el virtuosismo de los jóvenes integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, bajo la conducción del maestro Diego Rojas Hormigo.

La banda fue fundada el 25 de octubre de 1976, por lo que se trata de una de las compañías artísticas más antiguas del Instituto Sinaloense de Cultura (antes Difocur). Son muchas las generaciones de jóvenes que se han formado en esta agrupación, que lideró hace poco el responsable y dedicado maestro, Baltazar Hernández Cano.

El programa es muy amplio y ofrece desde piezas reales de palacio, hasta melodías propias de las fiestas populares. Comienza con “Las bodas de Figaro”, de W.A. Mozart; continúa con el “Vals Emperador”, de Johann Strauss, y prosigue con el final del acto segundo de la ópera “Aída”, de Giuseppe Verdi.

Posteriormente, se interpretará la obertura “Egmont”, de Ludwig van Beethoven, así como la “Fiesta campesina”, de Jacob de Haan; y el conocidísimo “Tema de Lara”, de la película Dr. Zhivago, compuesto por Maurice Jarré.

El concierto concluirá con otras tres obras: “Pompa y Circunstancia, Marcha Militar No. 2”, de Edward Elgar. Recordemos que Pompa y Circunstancia se llaman seis obras escritas por Elgar, aunque la más conocida es la No. 1, que se utiliza continuamente en ceremonias y graduaciones, y que el director Stanley Kubrick, incorporó en una escena de la película Naranja Mecánica.

A continuación, los jóvenes de la banda interpretarán “Homenaje a Dave Brubeck”, y, finalmente, la romántica pieza “La bella Elena”, de Jacques Offenbach.

