“un propósito de este libro es compartir ideas que permitan distinguir lo bello de lo que no lo es. Borrar prejuicios. Aclarar dudas. Siempre las habrá. Reaprender a escoger, disfrutar y difundir lo que realmente es agraciado. La búsqueda de la belleza nos hace mejores personas, especialmente cuando la encontramos donde es real y auténtica, no ficticia, fake, que tristemente abunda por todos lados”.

Joaquín Peón Escalante escribe En busca de la belleza: hallazgos y reflexiones (Amazon, México, 2026), un texto muy personal sobre lo que considera es la belleza y en dónde la encuentra, es una obra que se mueve entre la reflexión y el testimonio. El autor, en el apartado “Un tema que nos intriga”, plantea: “¿Qué es la belleza? ¿Dónde está y dónde no? ¿Cómo ser más bello o bella? Durante siglos filósofos, artistas, sociólogos, psicólogos, hombres y mujeres han intentado definirla desde la perspectiva occidental al proponer significados a esta voz mágica, poderosa y ambigua: así como a veces hay dificultad para distinguir entre salud y enfermedad, entre tiempo y eternidad, también la hay para definir qué es bello”. Y continúa: “No me considero experto en el tema, lo cual me hace pensar si padezco síndrome del impostor. No profeso ninguna de las disciplinas de quienes supuestamente saben mucho de esta materia. Como dijo Valeria Luiselli: ‘Escribo no sobre lo que conozco, sino sobre lo que desconozco’, me da curiosidad y quiero entenderlo más a fondo”. En el mismo apartado dice que “un propósito de este libro es compartir ideas que permitan distinguir lo bello de lo que no lo es. Borrar prejuicios. Aclarar dudas. Siempre las habrá. Reaprender a escoger, disfrutar y difundir lo que realmente es agraciado. La búsqueda de la belleza nos hace mejores personas, especialmente cuando la encontramos donde es real y auténtica, no ficticia, fake, que tristemente abunda por todos lados”.

Qué es la belleza: arquitectura, cine, literatura

En el siguiente apartado, “El culto a la belleza”, sigue el desarrollo del tema sobre qué es la belleza; y trata de dar respuesta al porqué nos obsesiona tanto, y continúa en su reflexión sobre la fealdad, la belleza y la fidelidad. Establece una relación estrecha entre estos dos conceptos. En el campo de la reflexión está también el apartado “Lo cotidiano”, para después pasar a un recinto de carácter testimonial en los campos donde encuentra la belleza. En el apartado “Arquitectura” nos habla de los arquitectos que más le gustan y de las obras con las que más se identifica. Menciona, entre otros, a Luis Barragán, Calatrava, Frank Gehry, Zaha Hadid, Gaudí, Tatiana Bilbao, y Frida Escobedo. Y entre las obras, el Partenón en Grecia, el Coloso en Roma y el Pont du Gard, en el sur de Francia. Y reconoce que la lista de arquitectos y de obras podría ser interminable y esto se repite en los siguientes apartados. Habla en el segundo apartado “Cine”, menciona a directores como Federico Fellini, Paolo Sorrentino, Lucino Visconti, Wim Wenders, Woody Allen, Sìelberg, los hermanos Coen y Alfonso Cuarón. Y películas como, La dolce vita, La juventud, Phartenope, Muerte en Venecia, Cinema Paradiso, Casablanca, Roma y ¡Que viva México! Y la música para cine de Ennio Morricone. “Literatura”, es el tercer apartado. Entre los escritores menciona, entre otros, a D.H. Lawrence, Graham Green, Malcolm Lowry, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Salvador Novo, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Cervantes y William Shakespeare. Y los libros: El poder y la gloria, Bajo el Volcán, Visión del Anáhuac, El arco y la lira y Pedro Páramo.

“En busca de la belleza”