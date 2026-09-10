‘En busca de la belleza’, un libro (2)

El cuarto apartado es “Pintura y escultura”. Hace mención al mercado del arte y a las ferias. Y entre los artistas cita a Da Vinci, Fra Angélico, Boticelli, Caravaggio, Goya, Modigliani, Bacon, Orozco, Van Gogh, Cezanne, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Tamayo, David Hockney, Brancusi, Giacometti, Picasso y Matisse. Menciona más nombres y solo algunas obras, en particular de Kahlo.
La “Música”, es el quinto apartado. Hace una reflexión sobre la belleza en la música. Menciona a los autores clásicos como Beethoven, Vivaldi, Mozart, Bach y Verdi, Bizet y Puccini, pero también a Bob Dylan, The Rolling Stones, The Doors, Pink Floyd, The Beatles, Mecano, Celia Cruz, Shakira y Juan Manuel Serrat. Entre las obras habla de su predilección por Concierto para piano y orquesta No 21 de Beethoven, Las cuatro estaciones de Vivaldi, y de música popular La garrotta de Ipanema de Vinicus de Morae, y Et Maintenant, de Gil bert Bécaud.
El apartado sexto es el de “Autos”, el autor argumenta por qué los autos se inscriben en el mundo de la belleza. Menciona marcas como BMW, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz, pero también entran en su definición de belleza marcas como VW, Opel, Fiat, Renault y Peugeot.
El último apartado, el séptimo, es “Deportes”. Piensa que la belleza del deporte está en la fuerza y la incertidumbre del resultado.
Joaquín Peón Escalante termina su obra con el apartado “La belleza escondida” y dice: “La verdadera belleza, no proyecta serenidad, y equilibrio espiritual, nos inspira a ser mejores, a superarnos. En un mundo hostil, fracturado y competitivo, como el que vivimos, su presencia es un respiro que no solo genera asombro; al mismo tiempo y de forma paradójica nos ofrece placer estético, confusión, relevancia, distracción y hasta motivo de fiesta y desmadre en medio de la nada”.
“Estudié Letras Clásicas y Filosofía con los Jesuitas. Licenciatura en Relaciones Industriales y la Maestría en Desarrollo Humano (ambas, en la Ibero, UIA). Además, participé en dos diplomados: uno en CIESAS/UNAM, de Cultura y Civilización Maya; otro, de Estudios Literarios, en la UIA, más tres cursos sobre Ensayo en el FCE, Casa Clavigero y El Colegio de Jalisco.
“Miembro del Consejo Board of Directors del American Productivity and Quality Center APQC, Houston, TX. desde hace 35 años, la más prestigiosa organización en EUA especializada en Calidad y Knowledge Management (único latinoamericano).
“Mi principal aportación profesional ha sido la creación del Premio Nacional de Calidad de México (PNC) en 1989, primer premio de calidad en el mundo en incluir un criterio de responsabilidad social.
“Fundé y dirigí la Fundación Mexicana para la Calidad Total, A. C., como principal organismo de investigación y promoción de una cultura de calidad en el país con un consejo directivo integrado por algunos de los empresarios más importantes del país, más académicos y líderes sindicales.
“Me he especializado en mejorar empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil como estratega, especialista en calidad total, cambio y comunicación organizacional, gestión del conocimiento y renovación de la cultura empresarial. He llevado procesos de consultoría para más de 80 empresas, incluyendo 14 de las 50 más grandes de México.
“He escrito los siguientes libros: Yo es otro, La vida es una aventura estrictamente personal (autobiografía); De senectute mea (Cómo vivir mejor la tercera edad); Cuadrado y Círculo (saber abrirse a otras ideas, ser más libre y disruptivo); Lo que más me importa es vivir (apreciar lo que tenemos); Memoria de ciudades (compara 17 ciudades en el sudeste asiático, Norteamérica, Europa y México) y En busca de la belleza, donde exploro qué es y no es bello, dónde encontrar y disfrutar belleza.