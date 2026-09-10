‘En busca de la belleza’, un libro (2)

Pintura, música, autos, deportes

El cuarto apartado es “Pintura y escultura”. Hace mención al mercado del arte y a las ferias. Y entre los artistas cita a Da Vinci, Fra Angélico, Boticelli, Caravaggio, Goya, Modigliani, Bacon, Orozco, Van Gogh, Cezanne, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Tamayo, David Hockney, Brancusi, Giacometti, Picasso y Matisse. Menciona más nombres y solo algunas obras, en particular de Kahlo.

La “Música”, es el quinto apartado. Hace una reflexión sobre la belleza en la música. Menciona a los autores clásicos como Beethoven, Vivaldi, Mozart, Bach y Verdi, Bizet y Puccini, pero también a Bob Dylan, The Rolling Stones, The Doors, Pink Floyd, The Beatles, Mecano, Celia Cruz, Shakira y Juan Manuel Serrat. Entre las obras habla de su predilección por Concierto para piano y orquesta No 21 de Beethoven, Las cuatro estaciones de Vivaldi, y de música popular La garrotta de Ipanema de Vinicus de Morae, y Et Maintenant, de Gil bert Bécaud.

El apartado sexto es el de “Autos”, el autor argumenta por qué los autos se inscriben en el mundo de la belleza. Menciona marcas como BMW, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz, pero también entran en su definición de belleza marcas como VW, Opel, Fiat, Renault y Peugeot.

El último apartado, el séptimo, es “Deportes”. Piensa que la belleza del deporte está en la fuerza y la incertidumbre del resultado.

Joaquín Peón Escalante termina su obra con el apartado “La belleza escondida” y dice: “La verdadera belleza, no proyecta serenidad, y equilibrio espiritual, nos inspira a ser mejores, a superarnos. En un mundo hostil, fracturado y competitivo, como el que vivimos, su presencia es un respiro que no solo genera asombro; al mismo tiempo y de forma paradójica nos ofrece placer estético, confusión, relevancia, distracción y hasta motivo de fiesta y desmadre en medio de la nada”.