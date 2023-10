jorge.ibarram@uas.edu.mx

Por su actuación se nota que no les interesa el bien de la Universidad. Todo lo aprueban sin deliberación. No discuten los alcances de la autonomía ni las obligaciones de transparencia. No hay ni un solo consejero que teniendo enfrente al Rector, le pregunte por qué se hacen compras a sobreprecio, o por qué se cancelan facturas a último momento. Sobre ellos subyace una obediencia vertical, vergonzosa. Habría que entender que el Consejo Universitario es actualmente una masa en la que no se distinguen voluntades individuales que dialogan entre sí para llegar a consensos. Es un instrumento que simula ser un órgano deliberativo, para encubrir la rapacidad, el enriquecimiento ilícito y la ambición de poder.