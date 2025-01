En lo oscurito no

Para tratar de rescatar la participación ciudadana y la transparencia, frente a la eliminación de éstas en el Reglamento de Gobierno municipal, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, su presidente y su servidor, promovimos demandas de amparo.

A pesar de que el derecho de participación ciudadana está reconocido en la Constitución federal, a los tres niveles de Gobierno (municipal, estatal y federal) no les gusta que los ciudadanos hagan uso de ese derecho.

Un ejemplo muy claro de lo que digo es lo que pasó a nivel municipal con modificaciones al Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento.

Con todo y que la administración municipal pasada (la final no la inicial) sumó esfuerzos con el Observatorio Ciudadano de Mazatlán para introducir la participación ciudadana y la transparencia en el Reglamento de Gobierno municipal, la actual administración la eliminó de un plumazo.

Con lo que hizo la actual administración municipal queda clarísimo que no le gusta que los ciudadanos se enteren de lo que hace el Cabildo y sus comisiones.

Quieren hacer todo en lo oscurito para que los ciudadanos no nos demos cuenta de sus transas y así robarse el dinero público a sus anchas.

Como dicen, por sus actos los conocerás y los actos de la Alcaldesa y de los servidores públicos que gestionaron la eliminación de la participación ciudadana revelan que son iguales a “El Químico” Benítez y eso no es nada bueno para la ciudad.

Las tres demandas de amparo ya se admitieron a trámite y en todas se concedió la suspensión. En mi demanda ya se concedió la suspensión definitiva y en las otras dos se concedió la suspensión provisional.

Las suspensiones obligan al Cabildo y a las comisiones de regidores a que, mientras se decide si se concede el amparo, tengan que informar a quienes nos amparamos, de cada sesión de Sabildo y de cada sesión de las comisiones de regidores con tiempo suficiente para que decidamos si queremos participar en esas sesiones y, además, nos tienen que entregar el orden del día de cada sesión con la anticipación debida.

También los obligará a videograbar las sesiones y a hacerlas públicas para evitar que el Cabildo y las comisiones de regidores tomen decisiones en lo oscurito.

Esperamos ganar los amparos para que se reintegren al Reglamento de Gobierno municipal los derechos de participación ciudadana para todos los mazatlecos, ya que, por lo pronto, las suspensiones concedidas sólo benefician a quienes nos amparamos.

Obviamente que el Ayuntamiento está sumamente interesado en que los amparos no se ganen y muestra de ello es que, en un documento que presentaron al juzgado en donde sólo tenían que decir si era cierto o no el acto reclamado, utilizaron 74 páginas que no les sirvieron para nada.

Qué mal se ve la Alcaldesa y sus achichincles, pues en lugar de que los amparos los llevaran a una reflexión sobre lo grave que es eliminar la participación ciudadana y buscar formas de garantizarla, apoyarla y respetarla, están litigando con furia los amparos.

¿Qué tanto miedo le tienen a la participación ciudadana?