En México no hay paz

Los obispos ofrecen un panorama de la realidad de inseguridad que se vive en México que no corresponde con la visión que la presidenta Sheinbaum Pardo ofrece en todas sus mañaneras

El 21 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Paz, y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer el llamado “La paz es tarea de todos”, donde reconocen que la paz “no puede construirse desde un solo sector ni imponerse desde arriba; necesita del encuentro y de la participación de todos”. Los obispos plantean que la paz “no puede reducirse a la ausencia de enfrentamientos. Para millones de mexicanos significa algo mucho más concreto: poder salir de casa, trabajar, transitar por una carretera, abrir un negocio o formar una familia sin miedo”. Y describen la realidad que se vive en México y aseguran que “no podemos hablar de paz ignorando el dolor que atraviesa a tantas comunidades de México. La violencia continúa arrebatando vidas, provocando desapariciones, desplazando familias, sometiendo a comerciantes y trabajadores mediante la extorsión y sembrando temor en pueblos y ciudades”. Añaden que “detrás de cada persona asesinada, desaparecida, desplazada o extorsionada hay una vida y una familia heridas. Ninguna sociedad puede acostumbrarse a ello. Cuando la sociedad no ofrece a los jóvenes pertenencia, oportunidades y esperanza, otros grupos pueden ocupar ese vacío y ofrecerles, de manera destructiva, identidad, dinero y poder. No podemos permitir que la violencia se vuelva parte del paisaje ni que el miedo determine nuestra manera de vivir”. Los obispos ofrecen un panorama de la realidad de inseguridad que se vive en México que no corresponde con la visión que la presidenta Sheinbaum Pardo ofrece en todas sus mañaneras, donde según ella en el país todo marcha, y no existe ningún problema más que lo que inventan todos los que no piensan como ella.

México no está condenado

a la violencia