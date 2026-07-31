En Nicaragua ya no habrá elecciones

La declaración de Daniel Ortega respecto a que ya no habrá elecciones en Nicaragua confirma abiertamente el carácter dictatorial del gobierno que él y su esposa encabezan, y que el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal llamaba la Familia Imperial

El pasado 19 de julio, el Presidente Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, posición que comparte con su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo, declaró: “Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”. En su intervención, en un acto conmemorativo del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, dijo también que “no volverá a haber elecciones para que ellos (la Oposición) intenten atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Después del triunfo de los sandinistas, que en 1979 derrocaron a la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua, Ortega gobernó su país de 1979 a 1990. Después de 17 años en la Oposición regresó al poder en una elección democrática en 2007. En Nicaragua, a partir de entonces, ha habido elecciones, siempre fraudulentas, que le han permitido mantener el poder en estos últimos 20 años. Después de 2007, en los hechos no ha habido elecciones, y el resultado se sabía de antemano.

En Nicaragua no se gobierna por decisión del voto ciudadano

La declaración de Ortega, que no deja de sorprender, confirma abiertamente el carácter dictatorial del gobierno que él y su esposa encabezan, que el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, llamaba la Familia Imperial. Para la Oposición, hoy toda en el exilio expulsada por Ortega y Murillo, la declaración del dictador confirma que en Nicaragua, desde hace años, son ya 20, no se gobierna por decisión del voto ciudadano, sino solo por la fuerza, avalada por el Ejército. Desde hace años todas las encuestas señalan que si en Nicaragua hubiera reales elecciones, Ortega y Murillo perderían las elecciones. Ellos lo saben y por eso en todas, ya en el poder, han hecho fraude. En la Nicaragua de hoy todo está diseñado para que, a la muerte de Ortega, que ahora tiene 80 años y su salud es mala, herede el poder su esposa, y que esta, para mantenerse en él, ya no tenga que hacer elecciones, aunque fueran simuladas.

Decisión explícita de abolir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes