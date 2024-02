alberto.kousuke@uas.edu.mx

El uso utilitario de las rimas no se detiene al poner información en nuestras mentes. Se extiende a ayudarnos a retenerla. Las rimas pueden ayudarnos a aferrarnos a la información, especialmente cuando están al final de una declaración. Por ejemplo, varios estudios en inglés han encontrado que los niños podían recordar mejor los nombres de cosas como monstruos inventados cuando rimaban al final de una oración. Cuando rimaban al principio de la oración o se colocaban en algún lugar donde no rimaban en absoluto, los niños no recordaban tan bien los nombres de los monstruos.

¿Por qué rimamos? ¿Para que gastar tiempo, cerebro, y energía? Las rimas requieren más trabajo, pero también vienen con una ventaja, y la ciencia nos está mostrando por qué. Las rimas nos ayudan a recordar cosas, nos hacen sentir emocionales e incluso pueden conectarnos con los demás.

La ciencia ha encontrado formas de cuantificar la alegría, la empatía y la memorabilidad de las rimas para personas de diferentes culturas y edades. Las rimas se encuentran en toda la poesía y letras de canciones, esas cosas que disfrutamos en nuestro tiempo libre. Entonces, si elegimos rodearnos de rimas en cada oportunidad, deben hacer algo por nosotros.

Un par de neurocientíficos en el Reino Unido tomaron imágenes cerebrales utilizando una máquina de resonancia magnética funcional, o fMRI, mientras los participantes leían cosas. Los participantes leyeron poesía rimada que encontraron especialmente conmovedora, algunos sonetos no familiares, el comienzo de una novela emocionalmente cargada y un manual de instalación de un sistema de calefacción. Al menos ganaron algún conocimiento práctico durante el estudio (https://doi.org/10.1002/1097-0193(200007)10:3<99::AID-HBM10>3.0.CO;2-Q).

Los investigadores querían saber cómo funcionaban los cerebros de las personas al leer estos textos diferentes. No sorprende que cuando los participantes leían cosas, usaban las partes de sus cerebros dedicadas al procesamiento visual de palabras, como los lóbulos occipital y temporal. Pero no usaron esas partes de sus cerebros para leer sus poemas favoritos, al menos no tanto. Los autores sugirieron que podría deberse a que los participantes ya conocían los poemas de memoria. Así que podrían haber ingresado al estudio con una conexión a esas palabras. Y esa conexión mental se traduce en una respuesta emocional y física.

El material emocionalmente resonante resultó ser más conmovedor. Literalmente. Activó centros motores en el cerebro, como el cerebelo y la corteza premotora, que también te ponen la piel de gallina al escuchar música poderosa. Y entre los poemas rimados y la novela, los participantes calificaron la poesía como más emocional de leer. Esto fue cierto incluso para poemas que los participantes no eligieron por ser especialmente emocionales.

Entonces, definitivamente hay algo en las rimas que hace que nuestros cerebros reaccionen de manera diferente que con la prosa, aunque en ambos casos, solo estemos leyendo palabras en una página. Esas imágenes cerebrales parecen mostrar que la “salsa especial” es la introspección. Partes específicas del cerebro, como el hipocampo, el giro cingulado y el lóbulo temporal, se activan más con la poesía rimada que con la prosa. Esas partes se han vinculado con la memoria autobiográfica y otras formas de pensamiento interno y emoción. Así que naturalmente nos relacionamos más con las rimas.

Pero no rimamos solo porque las disfrutamos. También tienen un propósito. Por ejemplo, rimar puede ayudarte a comprender nueva información. Un estudio publicado en 2020 encontró que las rimas nos hacen más propensos a volver a leer pasajes y comprender lo que estamos leyendo. En este estudio, los investigadores utilizaron software que rastrea hacia dónde se movían los ojos de los participantes mientras leían rimas dispuestas en verso y en formato de prosa.

Ambos formatos contenían algunas palabras que rimaban, pero solo eran obvias en el formato de verso, donde estaban al final de las líneas. Los investigadores encontraron que pasamos más tiempo con las rimas cuando se presentan así, y nos ayudan a comprender el texto. Ahora, no está claro si volver a leer pasajes fue la razón por la que los participantes pudieron comprenderlos. Y este estudio no probó si volvemos a leer rimas más porque vemos su valor o porque son más confusas.

Pero la correlación estaba allí de todos modos. Entonces, independientemente de por qué o cómo funciona todo, estamos más dispuestos a volver a leer rimas en poesía que en prosa, y nos ayuda a absorber el material. Y esos hallazgos habrían sido suficientes para hacer de este un estudio interesante. Pero es aún más importante porque estos participantes estaban leyendo el famoso poema francés “Les Chats”. Vieron tendencias similares a las observadas cuando las personas leen poesía en inglés. Así que, aunque eso no significa que estos principios sean verdaderos para todos los idiomas, es definitivamente algo transcultural o al menos translingüístico.

Eso significa que el poder de la poesía rimada abarca tanto la lectura como la escucha. Un artículo publicado en 2016 comparó a un adulto leyendo, a un niño escuchando y a un adulto escuchando en su capacidad para recordar palabras rimadas que se leían en voz alta. El niño recordó las rimas mejor que todos, incluida la persona que las leyó. Entonces, los niños son particularmente susceptibles a las rimas. Pero algunos informes sugieren que los adultos también pueden usar rimas para ayudarles a recordar (10.1111/desc.12398).

Las implicaciones de eso serían enormes para las poblaciones adultas que tienen problemas para retener recuerdos, como las personas diagnosticadas con Alzheimer. Un informe del Proyecto de Poesía del Alzheimer, publicado en el Journal of the American Medical Association, cuenta la historia de cómo su taller de poesía ha afectado a personas en un entorno de atención a la demencia. Un participante parecía desconectado de lo que sucedía a su alrededor hasta que el facilitador del taller comenzó a leer un poema rimado. Fue entonces cuando el participante recitó de repente la siguiente línea de memoria. Si la poesía puede ayudar a las personas a acceder a sus recuerdos en un momento de la vida en el que a menudo no pueden, la terapia poética podría cambiarles la vida.

Los autores de este informe sugirieron que las rimas ayudan a las personas a utilizar centros de memoria descuidados en sus cerebros y a volver a comprometerse socialmente. En este momento, no podemos depositar todas esas esperanzas solo en las rimas. Sin estudios de seguimiento a lo largo del tiempo, aún no podemos sacar demasiadas conclusiones. Sin embargo, podemos aprovechar eso para conectarnos con nuestras emociones, recuerdos y entre nosotros.