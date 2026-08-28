En Sinaloa no hemos tocado fondo

Sinaloa es víctima de una gran corrupción organizada en el Gobierno estatal y de la narcopolítica enquistada en el Estado. La economía sinaloense ha colapsado en el centro y sur del estado

Ante los recientes acontecimientos y la crisis actual que padecemos los sinaloenses todo indica que no hemos tocado fondo para impulsar una sana recuperación del estado.

El regreso de Rocha al poder el pasado viernes 21 fue una mentada de madre de Morena y su 4t a los sinaloenses. El sinaloense vive con miedo, lo que lo tiene paralizado en lo político, generando un ambiente donde todo, incluso lo inverosímil, puede pasar.

Es necesario recordar que, a finales de febrero, después del abatimiento del Mencho en Jalisco, la Presidenta Sheinbaum realizó una gira por Sinaloa donde declaro a los cuatro vientos que “Sinaloa no está solo”.

¿A quiénes se dirigía la Presidenta, a los sinaloenses, al Cártel de Sinaloa o al Gobernador Rubén Rocha Moya?

Así cuando la fiscalía del distrito sur de Nueva York solicito la detención provisional con fines de extradición del Gobernador de Sinaloa, vimos cómo la Presidenta Sheinbaum se convirtió en una férrea defensora de Rocha Moya.

La pregunta obligada es: ¿es sostenible la defensa a ultranza de Rocha? ¿Qué mensaje manda a la nación y al mundo la Presidenta defendiendo y protegiendo narcopolíticos?

Por otro lado, Sinaloa padece una severa crisis estructural, y no coyuntural, como a veces lo sugiere la Presidenta y algunos sinaloenses.

La crisis de seguridad que vive Sinaloa deriva de la fortaleza y el arraigo del Cártel de Sinaloa durante décadas de complicidad con los gobiernos estales, la corrupción de las fuerzas federales, y la complacencia de la sociedad.

Sinaloa es víctima de una gran corrupción organizada en el Gobierno estatal y de la narcopolítica enquistada en el Estado. La economía sinaloense ha colapsado en el centro y sur del estado. Los servicios de salud y educación están abandonados ¿Cómo construir el Sinaloa del futuro sin una educación adecuada que permita formar al nuevo sinaloense?

Además, el campo, granero de Sinaloa, nunca había estado tan desamparado y olvidado como ahora con la 4T. Por 35 años tuvimos un modelo que incentivó la producción agrícola de maíz y frijol, pero al llegar Morena lo desmanteló dejando al productor sin opciones y al vaivén del mercado. internacional. Hoy son los industriales aliados con el gobierno corrupto de la 4T los que dirigen la política agrícola de México.

A partir del pasado martes 25, Sinaloa tiene un nuevo gobierno interino que llevará las riendas del Estado para los próximos 14 meses y éste deberá generar condiciones de gobernabilidad para que se desarrolle en paz y confianza el próximo proceso electoral y la transición de poderes el primero de noviembre de 2027.

Como se puede observar, grandes retos se presentan para Sinaloa, sin embargo, nada de lo anterior será posible si el sinaloense no se convierte en un ciudadano responsable y exigente con sus gobernantes. Y todo indica que no lo es. ¿Habremos tocado fondo o tendremos que sufrir más los sinaloenses? Yo creo que no hemos tocado fondo, no hemos aprendido de la crisis actual y por tanto tendremos que sufrir más.