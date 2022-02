Encanto, ¿un cuento sobre empresas familiares?

Las familias son como las ramas de un árbol. Crecemos en diferentes direcciones, pero nuestras raíces permanecen como una sola”. Anónimo

Los seres humanos llevan siglos contándose historias. Antes de que las personas aprendieran a escribir, el conocimiento se difundía oralmente: los mitos, las leyendas, los valores y las creencias de los seres humanos se transmitían de memoria y de boca en boca. Las historias son tan poderosas para comunicar que incluso Jesús las utilizaba para educar a sus discípulos, de ahí las famosas parábolas que aparecen en la Biblia. Hoy nos contamos historias a través de libros, cómics, películas y series de televisión, etc. Unas nos divierten, otras siguen educándonos: nos llevan a vivir otras vidas y a empatizar con personajes con los que nunca creeríamos tener algo en común. Encanto es una película de Disney que hace estas dos cosas: nos divierte y nos hace reflexionar. En lo personal, yo no pude dejar de acordarme de todas las familias empresarias que he conocido a lo largo de mis años como consultor de empresas familiares. Encanto es una muestra muy clara de cómo la comunicación es clave para la armonía y de cómo la salud emocional de una familia incide directamente en el buen desempeño de una empresa.

5 cosas de Encanto que ilustran la vida de las empresas familiares

¿Por qué Encanto puede ser leído como la historia de una empresa familiar? Veamos:

La familia Madrigal, pilar de la comunidad: Los Madrigal, que tienen poderes mágicos gracias a un cirio encantado, ponen sus habilidades al servicio del pueblo donde viven. Cada uno de ellos tiene un deber, tanto con la familia como con su comunidad, y su valor como personas se basa en lo que pueden aportar a su familia y a su pueblo. El éxito de los Madrigal se basa en respetar un modo de hacer las cosas, una tradición, la cual debe obedecerse a la perfección.

Alma Madrigal, la matriarca inflexible: Alma Madrigal, la jefa de la familia, es quien toma las decisiones y decide cómo es que sus hijos y nietos deben disponer de dichas habilidades para ayudar a su comunidad. Sin embargo, las decisiones de Alma no siempre son las más atinadas, pues no toma en cuenta los deseos o aspiraciones de su familia. Por lo tanto, la relación con esta no siempre es la mejor. Dolores vive bajo el estrés total de fallar; Isabela reprime su verdadera identidad para cumplir con su imagen de perfección, Mirabel se siente relegada, etc.

Luisa, la que todo lo puede: Este personaje ha resonado mucho tanto con latinoamericanos como con norteamericanos. El poder de Luisa es la superfuerza. Ella representa la figura del hijo mayor, del que normalmente se tienen las expectativas más altas y del que se espera que siempre cumpla, sin importar las circunstancias. Una metáfora también del sucesor que vive con la presión de llenar los zapatos de su antecesor. La gran preocupación de Luisa es: ¿cuál es mi valor como persona si dejo de ser infalible?

Isabela, la perfección andando: Isabela es la otra cara de la misma moneda. Alma prácticamente le ha arreglado un matrimonio, algo que Isabela no quiere, pero no se rebela, pues es por el bien de la familia. Cansada de ser siempre perfecta, Isabela desea desesperadamente expresar sus propios deseos e intereses, cosa que hace gracias a Maribel. Isabela me recuerda a aquel joven que no quiere trabajar en la empresa familiar, pero cede ante la presión de sus padres.

El poder de Mirabel es la empatía: Esta película de Disney es notable porque no tiene un villano. Maribel, que no tiene poderes mágicos, se enfrenta a Alma, pero lo hace de una forma poco convencional: conociéndola. Durante toda la película, Maribel se dedica a conocer a sus familiares, entenderlos, y es a través del diálogo y no de la violencia es como empieza a sanar a su familia, creando puentes, mejorando la comunicación,

Maribel, la que parecería ser el miembro de la familia más débil al no tener poderes, resulta ser la más valiente. Es la representante de la generación que rompe los esquemas de la tradición familiar. Como decía al inicio, las historias nos ayudan a empatizar y a entender a los demás. Encanto es una gran lección de cómo conectar entre la primera y la tercera generación. Sí, habrá roces, y sí, lo nuevo tendrá que ocupar el lugar de lo viejo, pero si esta transición se hace como Maribel nos ha enseñado, habrá mucho que aprender, pero también mucho que ganar.