Gálvez fue golpeada en el rostro cuando personas aún sin identificar le arrojaron limones en su recorrido por un mercado delegacional. Muchos en redes sociales hicieron burla de ello sin caer en cuenta que este acto cobarde nada tiene de gracioso y refleja una conducta contraria a todos los valores democráticos. Por mayores que sean las diferencias entre los candidatos y los seguidores del contrario, el fantasma de la violencia no puede ni debe manifestarse.

Por último, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la competida Ciudad de México, Gálvez fue golpeada en el rostro cuando personas aún sin identificar le arrojaron limones en su recorrido por un mercado delegacional. Muchos en redes sociales hicieron burla de ello sin caer en cuenta que este acto cobarde nada tiene de gracioso y refleja una conducta contraria a todos los valores democráticos. Por mayores que sean las diferencias entre los candidatos y los seguidores del contrario, el fantasma de la violencia no puede ni debe manifestarse. Porque hoy, los radicales que desde el cobarde anonimato le lanzan un limón, pueden ser generadores de un acto de violencia mayor el día de mañana.

Antes de llegar a Culiacán, la candidata presidencial hizo un alto en el camino para entrevistarse con líderes campesinos que mantienen enérgicas protestas por el precio de los granos, en particular del maíz. A pie de carretera, se comprometió a ver por ellos y sus familias de ganar la Presidencia. El singular evento proselitista trajo una serie de reacciones en todos los sentidos. Por un lado, la de algunos agricultores y productores, que prometieron apoyar a Xóchitl en su camino a la Presidencia, mientras que, por otro, transportistas y automovilistas que quedaron atrapados como parte de las protestas que hasta el día de ayer se han mantenido. Cuando un político en pleno proceso electoral decide tomar parte en un tema tan polarizado, sabe de entrada que la acción es una apuesta de sumas y restas.

Ese ánimo de festividad y entusiasmo se contagió en la visita de la candidata a Sinaloa, en donde tuvo eventos nutridos y alegres con militantes y simpatizantes de los partidos de Oposición que se suman en torno a su proyecto. El PAS demostró músculo y presencia haciendo visible el apoyo con animosos contingentes que ondeaban banderas moradas. En Mazatlán, municipio donde el Frente Opositor tiene sentadas sus principales esperanzas, el mensaje de Xóchitl fue contundente, para no dar ni un paso atrás en búsqueda del triunfo.

Debate al Senado

El debate de candidatos y candidatas al Senado fue una demostración clara de que el verdadero enfrentamiento por las curules senatoriales está entre Morena y el Frente Opositor. La candidata de la Oposición, Paloma Sánchez, no dejó de atacar a la abanderada Imelda Castro Castro, a quien culpó de todo, hasta de la sequía que azota al estado. Por su parte, la Senadora Castro Castro, reviró recordándole que los abusos del pasado han sido uno de los motivos por los cuales los ciudadanos los sacaron del poder y que por ello no regresarán. La gran incógnita que me dejó por conclusión el debate organizado por la junta local ejecutiva del INE fue: ¿Cuál de las fórmulas será la menos votada el próximo 2 de junio? ¿Quién sacará la menor cantidad de votos? En las urnas se verá quien verdaderamente trae consigo las preferencias electorales y quienes, parafraseando a un simpático payasito de Monterrey, “traen puro sueño” o ilusión de grandeza. Luego le seguimos...