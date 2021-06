Encuestas, redes sociales y cierres de campaña

Al Profesor de la UAS Inocencio Castillo, por su valentía y dignidad.

Zamora apostó a una imagen más segura al culminar su campaña en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, con un aforo de poco más de 5 mil personas. Una muy buena cifra, no espectacular pero sí con una atmósfera muy animada y festiva, y un candidato desbordado por las emociones.

Jamás habíamos visto en México que brotaran de repente numerosas casas encuestadoras y que discreparan tanto en sus números como ha sucedido en las campañas electorales de 2021. Unas son francamente hechizas, otras parecen alquiladas al gusto del comprador, y otras, las menos, parecen honestas, pero no sabemos si certeras. Ya veremos el 7 de junio cuáles fueron serias y profesionales. Ante eso, no es fácil hacer un pronóstico que parezca rotundamente convincente, tanto en Sinaloa como en el conjunto del País.

Otros indicadores, quizá más subjetivos, pero que nos da orientaciones acerca de las inclinaciones o preferencias de los votantes, son el tamaño y estado anímico de las concentraciones de apoyo a los candidatos.

Las reuniones partidarias más concurridas, resulta obvio decirlo, fueron las de los candidatos de Morena-PAS y las del PRI-PAN-PRD. Fue así con sus abanderados para gobernador, alcaldes y diputados federales. Fueron muchos los actos partidarios de cada uno de ellos, pero si nos limitamos a comentar los que se organizaron en las tres principales ciudades del estado, particularmente en los cierres de campaña podemos decir que fueron tumultuosos.

Rubén Rocha culminó con un mitin impresionante en la Avenida Obregón de la capital del estado, muy bien organizado y con la clara intención de que se viera aun más impactante de lo que fue porque espaciaron muy conveniente la disposición de las sillas. ¿Cuántos estarían allí?, quizá 10 mil o un poco más, a saber...

De alguna manera, el número de asistentes a cada uno de los mítines correspondería a las intenciones de voto para cada uno de los dos candidatos en la ciudad capital, según lo indican varias mediciones. Y a la vez ratificaría que el bastión de Rubén Rocha Moya es Culiacán, el lugar donde más tiempo ha vivido y donde más redes ha tendido. Sin embargo, no se puede ocultar que la inmensa mayoría de los asistentes al acto de Rocha eran universitarios que provenían de varios municipios del estado, y que fueron movilizados por el PAS. Aun así, la concentración fue enorme.

Los Mochis, lugar de nacimiento de Mario Zamora, no le fue desleal a su vástago y lo rodeó de una multitud mayor a la que congregó en Culiacán. Las proyecciones hablan de que, en esta ciudad, el candidato tripartita obtendrá más votos que en la capital. Los cuales podrían haber sido más si el candidato de Morena-PAS hubiese sido otro y no Gerardo Vargas, el cual con una campaña de mucho dinero y el respaldo del malovismo, así como de los propios varguistas, que no son pocos, ha logrado atraer una alta intención del voto.

El varguismo-malovismo fue fundamental para que el hijo consentido de Batequitas cuajara un cierre similar al de Zamora Gastélum en la ciudad cañera.

En Mazatlán, al igual que en Los Mochis, las fuerzas políticas locales, más que el imán de los candidatos a gobernador, fueron el mercurio de la asistencia del cierre de campaña y, posiblemente, sean el factor que decida una competencia muy reñida para ocupar el Tercer Piso.

De las tres competencias municipales más importantes, la de Mazatlán parece ser donde las posibilidades de triunfo de la triada PRI-PAN-PRD son mayores, y donde la candidatura de Fernando Pucheta le puede ayudar a Mario Zamora a cosechar más votos. En el puerto fue donde el mochiteco congregó el mayor número de simpatizantes plebeyos en un acto de campaña. Es decir, es en Mazatlán donde Fernando Pucheta le puede disputar el voto de los pobres, no al Químico sino a AMLO. Para nadie es un secreto que Morena es AMLO y que Morena se sostiene en lo fundamental por el voto de los desposeídos. Bueno, pues esta población, se la disputa localmente Pucheta, nacido en las mismísimas marismas porteñas; es decir, en las partes menos favorecidas de la ciudad. Este, quizá, sea la sustancia que explique el arrastre popular de Pucheta y que tal le haya permitido ganar la candidatura del PRI-PAN-PRD.

El marismeño no era el candidato de Quirino Ordaz, pero aquel supo maniobrar, acercándose a veces con Cuén, a veces con Rocha, a veces con Higuera, para, finalmente, convencer al Gobernador que si el PRI quería competir y ganar frente a Morena la única posibilidad era la del hábil usuario de las redes sociales.

Y, precisamente, las redes sociales, son otro indicador para entender la popularidad de un candidato y sus posibilidades de triunfo.

Durante todo el proceso electoral he observado atentamente las redes sociales de Rubén Rocha, Mario Zamora, Fernando Pucheta y el Químico Benítez. Con menor consistencia también seguí las de Sergio Torres y Rosa Elena Millán.

Habrá que analizarlas con más cuidado, y el auxilio de especialistas, pero lo cierto es que las que maneja Fernando Pucheta supera con mucho, al menos en Facebook e Instagram, a las de todos los participantes en la contienda electoral de 2021. Particularmente en Facebook los videos del marismeño son mucho más visitadas y compartidas que las de los candidatos a gobernador y los candidatos a alcalde.

¿Si es más popular en las redes sociales quiere decir que sus resultados electorales serán ampliamente ganadores? No lo sabemos, pero sí es así, habrá que empezar a poner mucho más atención a lo que dicen las redes sociales que a lo que dictan las encuestas en las próximas elecciones.