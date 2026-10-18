Endometriosis y microbioma ¿qué tiene que ver el intestino con el dolor menstrual?

Las lesiones endometriósicas no son simplemente fragmentos de tejido que se encuentran en el lugar equivocado. Son estructuras biológicamente activas, rodeadas de células inmunitarias y mediadores inflamatorios que pueden favorecer su persistencia

Imaginemos que cada mes una mujer experimenta un dolor menstrual tan intenso que le impide trabajar, dormir bien o realizar sus actividades cotidianas. Que ir al baño puede convertirse en una experiencia dolorosa, que las relaciones sexuales pueden resultar incómodas y que, en algunos casos, lograr un embarazo se vuelve más complicado. Para muchas mujeres, esta no es una exageración ni una simple cuestión de tener una menstruación difícil, es parte de vivir con endometriosis, una enfermedad que todavía suele tardar años en reconocerse y diagnosticarse.

La endometriosis ocurre cuando aparece tejido similar al que recubre el interior del útero, conocido como endometrio, fuera de su lugar habitual. Este tejido puede encontrarse en los ovarios, las trompas de Falopio, la superficie de otros órganos de la pelvis y, en algunos casos, cerca del intestino o la vejiga. Al responder a las señales hormonales del organismo, puede contribuir a la inflamación, la formación de lesiones y adherencias, y la aparición de dolor. Aunque no todas las mujeres presentan los mismos síntomas, la enfermedad puede afectar considerablemente su calidad de vida y su fertilidad.

Las estimaciones internacionales indican que alrededor de una de cada diez mujeres en edad reproductiva tiene endometriosis. Esto equivale aproximadamente a 190 millones de mujeres en el mundo. A pesar de su frecuencia, el diagnóstico puede retrasarse durante años, en parte porque el dolor menstrual intenso suele normalizarse y porque sus manifestaciones pueden confundirse con las de otros problemas ginecológicos o digestivos.

Durante mucho tiempo, la investigación sobre esta enfermedad se ha concentrado principalmente en los estrógenos, la inflamación y el comportamiento del tejido que crece fuera del útero.

Pero, ¿qué tienen que ver las bacterias que viven en nuestro aparato digestivo con una enfermedad que afecta principalmente a la pelvis? La respuesta es que el organismo no funciona como un conjunto de órganos independientes. Lo que sucede en el intestino puede influir en el sistema inmunitario, el metabolismo y la regulación hormonal, procesos que también participan en la endometriosis.

Cuando hablamos del microbioma intestinal, no nos referimos únicamente a las bacterias que viven en el intestino. Hablamos de una comunidad compleja de microorganismos, incluidos virus y hongos, así como de sus genes y de las sustancias que producen. Este ecosistema participa en la digestión de determinados alimentos, ayuda a mantener la barrera intestinal y contribuye a regular nuestras defensas.

Dicho de manera sencilla, no todas las bacterias son malas. De hecho, muchas son indispensables para mantenernos saludables. Algunas transforman la fibra que comemos en sustancias que nutren las células intestinales; otras producen compuestos que ayudan a regular la respuesta inmunitaria. El problema no consiste en tener bacterias, sino en que cambie el equilibrio de la comunidad o se alteren las funciones que desempeña.

A estas alteraciones se les conoce como disbiosis. Diferentes investigaciones han encontrado diferencias en la composición del microbioma intestinal de mujeres con endometriosis en comparación con mujeres sin la enfermedad. Se han observado cambios en la abundancia relativa de determinados grupos bacterianos y en algunas de sus funciones metabólicas.

Una de las explicaciones que se están estudiando tiene que ver con la inflamación. Nuestro intestino funciona como una especie de frontera, éste permite que pasen los nutrientes, pero limita el paso de microorganismos y sustancias que podrían activar innecesariamente las defensas. Cuando esta barrera se altera, ciertos componentes bacterianos pueden entrar en contacto con células inmunitarias y desencadenar respuestas inflamatorias.

¿Y qué tiene que ver esto con la endometriosis? Las lesiones endometriósicas no son simplemente fragmentos de tejido que se encuentran en el lugar equivocado. Son estructuras biológicamente activas, rodeadas de células inmunitarias y mediadores inflamatorios que pueden favorecer su persistencia.

Otra pieza importante de esta historia es el sistema inmunitario. Nuestro organismo dispone de células especializadas para reconocer y eliminar células dañadas, coordinar la inflamación y reparar tejidos. Sin embargo, en la endometriosis, las respuestas inmunitarias pueden volverse menos eficaces para controlar las lesiones y, al mismo tiempo, contribuir a mantener la inflamación que las rodea.

Aquí entra nuevamente el microbioma. Algunas bacterias intestinales producen sustancias conocidas como ácidos grasos de cadena corta, entre ellas el acetato, el propionato y el butirato. Estos compuestos se generan, principalmente, cuando determinados microorganismos fermentan la fibra de los alimentos. Además de beneficiar al intestino, pueden influir en la actividad de distintas células inmunitarias y ayudar a mantener un equilibrio entre las respuestas inflamatorias y los mecanismos que las regulan.

Sabemos que la endometriosis está estrechamente relacionada con los estrógenos, hormonas que participan en el ciclo menstrual y que pueden estimular el crecimiento del tejido endometriósico. Lo que quizá resulte menos conocido es que las bacterias intestinales también participan en el metabolismo de estas hormonas.

Cuando el organismo procesa los estrógenos, una parte se transforma en el hígado y se prepara para su eliminación. Algunos de estos compuestos llegan al intestino a través de la bilis. Allí, determinadas bacterias producen enzimas capaces de modificar esas moléculas y facilitar que una fracción vuelva a absorberse. En otras palabras, el intestino puede participar en el reciclaje de parte de los estrógenos que el organismo ya había comenzado a eliminar.

Esto no significa que todas las mujeres con endometriosis tengan un exceso de estrógenos causado por sus bacterias, ni que eliminar las bacterias que producen esta enzima sea una solución. El metabolismo hormonal es mucho más complejo y depende de numerosos factores. Lo importante es que existe una vía biológica plausible por la que el intestino podría influir en el entorno hormonal relacionado con la enfermedad.

Si juntamos todas estas piezas, la historia se vuelve todavía más interesante. El microbioma podría participar en la regulación de la inflamación, influir en la actividad del sistema inmunitario y modificar el procesamiento de los estrógenos. Estos procesos, a su vez, podrían interactuar entre sí y contribuir a crear un ambiente que favorezca la persistencia de las lesiones.

La endometriosis necesita una valoración médica adecuada y puede requerir tratamientos hormonales, analgésicos, cirugía en casos seleccionados y atención especializada para los problemas de fertilidad. Investigar el intestino no significa sustituir estos tratamientos, sino explorar nuevas formas de comprender la enfermedad y, eventualmente, mejorar la atención de quienes la padecen.

La relación entre la endometriosis y el microbioma nos recuerda que el cuerpo humano funciona como una red de sistemas conectados. El intestino no se limita a digerir alimentos, las hormonas no actúan exclusivamente sobre los órganos reproductivos y el sistema inmunitario no se dedica únicamente a combatir infecciones. Todos participan en una interacción constante que influye en nuestra salud.