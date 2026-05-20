Energía Sinfónica

Yolitia es un poema sinfónico que incluye cinco movimientos. Se trata de una composición mística y espiritual que realiza un recorrido por la cosmovisión náhuatl con su ciclo de vida, muerte y transformación. ‘Teotl’, la energía suprema, es una de los principales movimientos, aunado al tercero, ‘Cocoyelli’, que es central en la composición, y significa la desesperación, angustia o crisis que precede al renacimiento.

El próximo jueves 21, a las 18:00 horas, y el domingo 24, a las 12:30 horas, la OSSLA, conducida por el director huésped y solista con el trombón Faustino Díaz, interpretará tres obras: Yolitia, de la guanajuatense Grecia Nila; Concierto para trombón, de Faustino Díaz, y la Sinfonía No. 1 de Shostakovich. La entrada es libre, a excepción del área central de la planta baja, que tiene un costo de 100 pesos como acceso VIP.

Yolitia es una expresión en náhuatl, que significa renacer y, según otros, resiliencia. La autora, quien coordina un movimiento llamado “El arte tiene voz de mujer”, explicó cómo surgió esta obra en un Taller de Composición Orquestal en 2024:

“Yolitia nació de una convocatoria que hizo el Estado de Campeche, en la que se convocaba a compositores de diferentes estilos y de diferentes estados para participar en el taller activo de composición. Mandé mi currículum, piezas que había compuesto antes. Hubo alrededor de 45 participantes en el proceso de selección y eligieron a siete compositores, que fuimos los que formamos parte de este taller”.

Yolitia es un poema sinfónico que incluye cinco movimientos. Se trata de una composición mística y espiritual que realiza un recorrido por la cosmovisión náhuatl con su ciclo de vida, muerte y transformación. “Teotl”, la energía suprema, es una de los principales movimientos, aunado al tercero, “Cocoyelli”, que es central en la composición, y significa la desesperación, angustia o crisis que precede al renacimiento.

La segunda obra, Concierto para trombón, es propia del director huésped, quien es un virtuoso de ese instrumento, mientras que la tercera pieza no necesita presentación, ya que es ampliamente conocida: el concierto no. 1 de Shostakovich, aunque no es tan melódico y pegajoso como su segundo vals.

¿Vibro con la energía sinfónica?