Enfócate o muere

Las empresas no mueren por falta de oportunidades, sino por exceso de distracciones. No quiebran por falta de talento, sino por no enfocarlo en crear riqueza. Caen cuando sus dueños olvidan su mayor tarea: elegir en qué concentrarse y qué abandonar.

Incluso las empresas más sólidas pueden sucumbir si pierden su enfoque. La diversificación sin una planificación adecuada y la falta de concentración en las competencias centrales pueden ser letales.