Enfoques de creatividad ¿Y su empresa cuál escogerá para sorprender a sus clientes?

Articulista y Autor del libro “Merca Think, pasión + disrupción”

El año 2021 iniciamos con muchos retos empresariales, generados por los cambios en los hábitos de consumo de las personas, ante la nueva normalidad y nuevos mecanismos de comercialización muy enfocados a la virtualidad. Uno de estos retos, es el talento creativo que tenga la compañía para afrontar y adaptarse a las circunstancias actuales del mercado, donde implica un gran esfuerzo en todos los niveles jerárquicos para salir avante y no desaparecer, como muchos negocios que, según diversos estudios, más del 40 por ciento de los retailers no abrirán las puertas de sus puntos de venta de nueva cuenta a su público consumidor.

Ante una gran intensidad competitiva, donde todas las empresas van por el mismo tamaño de mercado, la única forma de lograr quedarse con una rebanada de pastel, es la diferenciación, y ésta debe tener un enfoque muy claro de satisfacer una necesidad real, no se trata de desarrollar soluciones que no resuelven nada o de una manera poco satisfactoria, que no están enfocadas a un problema en concreto, de ahí que estas empresas tengan una vida útil muy corta.

Esto implica que los creativos generen soluciones más arriesgadas que logren ser disruptivas para ser diferentes a todas las demás y de esta manera posicionarse de forma inmediata. Tal es el caso del reciente lanzamiento de Paramount Plus, donde la estrategia fue diseñar un performance de noche en la CDMX, a través de formar diferentes figuras con drones y esto logró llamar la atención de una manera no convencional, alcanzando miles de impactos en pocos días en social media.

Pero, ¿qué alternativas de creatividad tiene una compañía para afrontar estos grandes desafíos? Existen tres enfoques generales donde cada empresa adoptará el que más sea afín a su core business, naturaleza de su negocio y pensamiento estratégico:

1. Creatividad centrada en el mercado: para este enfoque es necesario realizar un análisis de los actuales oferentes para identificar nuevas oportunidades de mejora de los productos existentes, que realmente no son grandes cambios, pero sí son significativos para los clientes, donde ellos están dispuestos a cambiar de marca. Éstos pueden radicar en la funcionalidad, ergonomía, estética, nuevos usos, entre otros. Se puede decir que es una forma de imitar a la oferta actual, y por eso no tiene tanto mérito en su pensamiento creativo, ya que no se parte de una idea totalmente nueva.

Implica hacer investigación de mercados con los clientes actuales, para identificar en qué se puede mejorar lo ya existente de acuerdo a sus necesidades insatisfechas y nuevas oportunidades de negocio.

Un ejemplo es la marca Rappi que representa una mejora de lo que es Uber Eats, donde se enfocaron en la ampliación de su portafolio de servicios, para ofrecer al mercado más soluciones. Otro ejemplo es el reciente lanzamiento de Oxxo Live, que es una evolución de todas las plataformas de streaming.

2. Creatividad centrada en la tecnología: ésta consiste en muchos años de investigación científica para desarrollar productos sumamente tecnológicos, que van enfocados a nichos de mercado muy específicos, considerados como heavy users, donde se atienden necesidades, en muchos de los casos, muy poco comunes. Este tipo de creatividad implica que la empresa desarrolle una campaña de publicidad muy robusta, para persuadir a los clientes potenciales de las bondades del producto, ya que pudiera considerarse que la solución que se ofrece a simple vista, es un capricho y no una necesidad real de mercado. Un ejemplo es el caso del robot Einstein, que es un profesor particular de matemáticas que tiene un precio aproximado de US$450, el cual tuvo un gran impacto en su lanzamiento, por tratarse de ser un robot que representa a este gran genio de la humanidad. Lo importante de esta creatividad es la tecnología avanzada que se desarrolla, posiblemente sin importar, si los clientes lo necesitan, el enfoque no es al mercado sino al producto. Otro ejemplo es un aparato que limpia superficies, llamado irobot, con un precio de US$370, que tiene su centro de descarga y sensores de movimiento.

3. Creatividad centrada en el cliente: ésta implica un conocimiento profundo de sus necesidades respecto a sus hábitos de consumo, estilos de vida, personalidad, ciclo de vida familiar, entre otros; con el objetivo de desarrollar soluciones más personalizadas a necesidades muy puntuales, y este es el caso de ABnB, donde el huésped tiene la oportunidad de escoger el lugar que mejor se ajuste a su personalidad, estilo de vida, tamaño de la familia, nivel socioeconómico, etc.

Lo importante de estos enfoques de creatividad es que la empresa logre tener una dinámica de trabajo que permita a sus colaboradores, desarrollar un pensamiento creativo, para ofertar soluciones mejor diferenciadas y enfocadas a los clientes. La situación de la pandemia, ha forzado a las empresas a pensar fuera de la caja para salir de su zona de confort, para enfrentar los cambios con inteligencia comercial y estar a la altura de los nuevos hábitos de consumo. ¿Qué espera su empresa para diseñar estrategias creativas para mantenerse en el mercado? ¡Espero que su compañía no se tarde mucho y después sea demasiado tarde!