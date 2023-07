gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Etimología e historia

De acuerdo con el Cambridge Advanced Learner’s Dictionare en Siglo 19, en Australia, se acuñó el término en inglés “Mexican Standoff” (“punto muerto/duelo mexicano”) para referirse a la situación política mexicana de aquel momento (1857), en la cual todos los grupos políticos (juaristas, liberales radicales, militares y conservadores monárquicos) se encontraban en igualdad de circunstancias, lo que derivaba en una desventaja mutua. Mientras que otras fuentes citan que se debe a los bandidos mexicanos del Siglo 19 tras la guerra entre México y EU, existe un registro en inglés “Mexican Standoff” en un relato de la época en el periódico neoyorkino Sunday Mercury.

“Go-!» said he sternly then. «We will call it a stand-off, a Mexican stand-off, you lose your money, but you save your life!”