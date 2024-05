Aunque nuestros maestros no sean pilotos, nos enseñaron a volar es este viaje de la vida, y es momento de agradecer sus enseñanzas.

La figura del maestro siempre me ha impactado y conservo una inmensa deuda con ellos en mi memoria. El 15 se conmemora el día de todos los mentores; por circunstancias de agenda tuvimos que esperar hasta hoy para demostrarles nuestro respeto, agradecimiento y cariño.

El 15 escribimos sobre el séptimo aniversario luctuoso del periodista Javier Valdez Cárdenas, quien fue cobardemente asesinado. El 16 dedicamos este espacio para comentar los conciertos de jueves y domingo de la OSSLA, en que interviene una leyenda del piano, el maestro ruso Mikhail Voskresensky.

Con motivo del Día del Maestro circuló en redes sociales un video donde el piloto de un avión de Turkish Airlines, con seis años de experiencia, agradeció al maestro que le enseñó a volar, Selahattin Onan (quien iba en esa travesía como un pasajero más), todos los conocimientos y ejemplos que le transmitió como instructor.

El video es emotivo y se observa cómo Selahattin, visiblemente emocionado, se enjuga unas lágrimas al recibir el homenaje y los ramos de flores que le entregaron sus alumnos.

“Es un privilegio poderte llamar mi maestro a alguien que ha sido como un padre para mí. Fue piloto aviador por 20 años y por 10 años guió a más de mil pilotos como yo”, reconoció el joven capitán.

Aunque nuestros maestros no sean pilotos, nos enseñaron a volar es este viaje de la vida, y es momento de agradecer sus enseñanzas con las palabras de la Madre Teresa de Calcuta:

“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo... en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado”.