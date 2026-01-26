Entender para cambiar

El Centro de Estudios de Política Cultural (CEPOC) surge con ese objetivo, entender la realidad para cambiarla. Su misión es investigar la cultura sinaloense en sus distintos contextos y manifestaciones, con el fin de promover su comprensión social continua y contribuir al desarrollo de políticas culturales eficaces

La realidad nos arrastra en un flujo constante de incertidumbre y violencia. La necesidad de un cambio es innegable, así como es necesario hacer cosas distintas para obtener resultados diferentes.

En contextos donde la incertidumbre domina y las respuestas no son evidentes, insistir en las mismas estrategias solo conduce a reproducir los mismos resultados. De ahí la pertinencia de la vía negativa, que permite identificar aquello que no ha funcionado como punto de partida para abrir nuevas posibilidades de comprensión y acción.

Desde una perspectiva cercana a Karl Popper y promovida por Nasssim. N. Taleb, explorar rutas que aún no se han transitado (en lugar de aferrarse a verdades cerradas) se vuelve un camino viable cuando no tenemos claridad sobre el rumbo a seguir.

Entender la realidad no es un ejercicio contemplativo; es una condición necesaria para transformarla en beneficio de todos.

El Centro de Estudios de Política Cultural (CEPOC) surge con ese objetivo, entender la realidad para cambiarla. Su misión es investigar la cultura sinaloense en sus distintos contextos y manifestaciones, con el fin de promover su comprensión social continua y contribuir al desarrollo de políticas culturales eficaces. Se trata de un espacio orientado a generar reflexión, diálogo y análisis desde múltiples miradas, articulando voces de la academia, de la vida pública y de diversas asociaciones civiles.

En ese marco, uno de sus propósitos fundamentales es generar información sólida, confiable y con sustento analítico sobre los fenómenos que ocurren en el ámbito local, presentándola de forma accesible tanto para especialistas como para cualquier persona interesada en comprender nuestra realidad actual. Entender el qué y el porqué de lo que sucede es una condición necesaria para reconocer las circunstancias que, eventualmente, nos permitirán transformarlo.

El CEPOC cuenta con un presidente, el maestro Vladimir Ramírez Aldapa, y un equipo de coordinación que articula su trabajo a través de tres ejes fundamentales: la investigación, a cargo del doctor Tomás Guevara Martínez; el seminario permanente, coordinado por el maestro Ronaldo González Valdés; y el ciclo de conferencias magistrales, responsabilidad del doctor Jorge Ibarra Martínez y de quien esto escribe.

El ciclo de conferencias constituye uno de los pilares del CEPOC. Está conformada por una plática mensual, en modalidad híbrida, abierta al público en general y sin costo, que será anunciada a través de las redes sociales del Centro, particularmente Facebook (@cepoc).

A lo largo de este ciclo anual se contará con la participación de diversas personalidades del ámbito académico, cultural y periodístico. Entre ellas se encuentran el ingeniero Adrián López Ortiz, Premio Nacional de Periodismo; el maestro Luis de Tavira, referente en el ámbito cultural y teatral; y especialistas en temas de seguridad como el doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés, también colaborador de Noroeste. Asimismo, se sumarán voces provenientes de instituciones nacionales, como Carlos Lomnitz, del Colegio Nacional de México, entre otras personalidades que han manifestado su disposición para contribuir a este espacio de reflexión pública. Para mayores detalles visita las redes sociales del centro donde se informan las actividades del CEPOC, así como por contacto directo con los organizadores (cepocsinaloa@gmail.com).

Este ciclo inicia con la conferencia del doctor Arturo Santamaría Gómez, titulada “Identidades e imaginarios en la narrativa sinaloense”, que se llevará a cabo este lunes 25 de enero a las 5:30 de la tarde, en modalidad presencial desde las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también vía Zoom.

Cabe destacar el valioso apoyo que hemos recibido de diversas organizaciones con las que se ha construido una relación de colaboración y solidaridad. En particular, es importante reconocer a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que ha brindado un respaldo decidido a este proyecto bajo el liderazgo de su presidente, el maestro Pedro Loza Ochoa, quien ha impulsado este esfuerzo con apertura y sin restricciones, facilitando la participación de diversas personalidades comprometidas con el diálogo y la reflexión pública.

Buscar otras vías para entender lo que está ocurriendo en Culiacán nos motiva a explorar perspectivas distintas, a escuchar voces locales y regionales, pero también voces externas que ayuden a desenredar la complejidad en la que estamos inmersos. Esa es la apuesta del CEPOC.

Trabajaremos con ímpetu para lograrlo, convencidos de que comprender es el primer paso para transformar. Entender para cambiar no es solo un lema, es una invitación abierta a participar, reflexionar y construir, colectivamente, nuevas formas de mirar y actuar sobre nuestra realidad.