Entre blues e invocaciones

El blues es un género y composición musical surgido a fines del Siglo 19 y principios del 20 en el sur de Estados Unidos con gran acento en la improvisación, alentado por las comunidades afroamericanas para expresar su tristeza y melancolía con himnos que cantaban en las plantaciones.

De martes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, el Festival Cultural Sinaloa 2025 estará centrado en el blues, a través de talleres de guitarra, batería y armónica, y ciclo de cine vespertino, a las 16:00 horas, en la Sala Lumiére.

Asimismo, este martes se presentará en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, a las 17:00 horas, el libro “Circo en Llamas”, de Sergio López, y se cerrarán las actividades de este día, a las 18:00 horas, con la obra de teatro, “Fenómeno”, dramaturgia y dirección de Hugo Alfredo Hinojosa, en el teatro Socorro Astol.

El miércoles, a las 17:00 horas, en el teatro Socorro Astol, tendrá lugar el espectáculo “Invocaciones”, de la autoría e interpretación de Aldo Rodríguez, y teniendo como voz a la soprano Perla Orrantia. Esta obra se presentó el jueves 16 en el Museo Trapiche, de Los Mochis, con gran éxito.

Su estreno mundial tuvo lugar en París, en 2024, y se ha presentado exitosamente en España, Nueva York y la Ciudad de México. Recibe su nombre del recurso a plegarias, invocaciones y textos sagrados antiguos, que van desde el hebreo, sumerio y egipcio antiguo hasta el latín medieval, cantados espléndidamente por la potente, sugestiva y timbrada voz de Orrantia.

Es una obra en seis movimientos y se complementa con el uso de electrónica en vivo y proyecciones visuales que proporcionan el ambiente ideal para disfrutar el espectáculo.

¿Invoco, evoco y provoco?