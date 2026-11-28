Si usted no tiene algún medio digital o electrónico, no podrá comprar gasolina ni pagar peajes. ¿Ve esto como un avance en la modernidad del país? ¿Cuál es el beneficio directo para usted?

El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 177/2026 de la SHYCP por el que se determinan los sectores estratégicos y actividades relevantes en términos del artículo 13 de la Ley de Economía Digital para pagos digitales y electrónicos, entrando en vigor el mismo día de ayer. Que dice dicho acuerdo, que la aceptación de medios de pagos digitales y electrónicos “podrá” ser la única forma de pago, para el expendio al público de gasolinas y diésel, cobro de peajes y esto es obligatorio en todo el territorio nacional

Así que, si usted no tiene algún medio digital o electrónico, no podrá comprar gasolina ni pagar peajes. ¿Ve esto como un avance en la modernidad del país? ¿Cuál es el beneficio directo para usted? Pero bueno, como a veces soy mal pensando y pienso en posibles escenarios, le pongo el siguiente: Alguna de nuestras carreteras en pleno periodo vacacional, y el sistema para cobro con tarjeta se “cayo”. ¿A poco no suena divertido? Para terminar este tema, tengo la edad suficiente para recordar cuando se podía pagar con tarjeta la caseta, esto fue así hasta el 2018, cuando se decidió que todo cobro de peaje en carretera era en efectivo, ahora nos vamos al otro extremo, todo será con medio digital y electrónico.

Antes de cerrar con este tema, si se prohíbe la compra de gasolina (que al parecer no lo hace) con efectivo, ¿no se está incentivando a comprar gasolina de manera irregular? Es decir, huachicol, ¿no? No creo que sea posible, el huachicol desde el sexenio pasado ya se terminó.

Tenemos tiempo que no mencionamos al exgobernador Rocha Moya, (pregunta bonus: ¿Cuánto tiempo duró su gobierno?), esta semana fue nuevamente noticia porque la Unidad de Inteligencia Financiera que al parecer le había bloqueado las cuentas, se las desbloqueó, pero esta semana derivado de un recurso de reclamación la UIF nuevamente le congeló las cuentas.

Este año, que nos dicen que la violencia ya esta bajando, y van 53 por ciento más mujeres asesinadas que el año pasado.

Para terminar con una buena noticia (o por lo menos eso espero) la Cámara de Diputados discutirá el próximo martes una iniciativa para frenar los aumentos injustificados de las primas y permitir el cambio de aseguradora sin perder antigüedad.

La ultima noticia de esta semana que consideró relevante señalar y como mencionamos al exgobernador, pues mencionemos al ex Senador de morena (actualmente sin partido) Enrique Inzunza, ya que se señaló que recibe 333,981 pesos, esto derivado de su ingreso como Senador y de la pensión que tiene como Magistrado del STJS, a veces es difícil salir de la política, especialmente cuando salir de ella puede significar dejar de cobrar.