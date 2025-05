Son muchos rastros de la descomposición del Cecjude de Culiacán y las huellas aquí y en otros penales arraigan en la sociedad nuevas incertidumbres que se agregan a las acumuladas durante más de ocho meses de confrontación en el Cártel.

No obstante que se han realizado 11 esculques desde enero de 2025 a la fecha, confiscando en cada operativo arsenales y equipo de comunicación satelital insólitos, no han logrado sellarle los accesos al equipamiento bélico ni a la corrupción.

Es decir, los gobiernos federal y estatal no tienen por qué darles tantas vueltas a las soluciones si el problema está tan claro. A los pomposamente llamados Centros para la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delitos (que en realidad son claustros del crimen en donde los facinerosos cursan posgrados en atrocidad e impunidad) hay que ponerlos de cabeza, agitarlos con la fuerza necesaria para que arrojen las corrupciones que esconden, y partiendo de allí rediseñarlos con un esquema de borrón y cuenta nueva o de limpia verdadera y sostenida.

Tanto el armamentismo en las cárceles como las reyertas entre narcos no son nuevas y tampoco serán innovadoras las estrategias que se anuncien sin ponerlas en práctica. El diagnóstico de supervisión carcelaria que cada año publica la Comisión Nacional de Derechos Humanos lleva al menos una década considerando a los presidios la sinaloenses con focos amarillos por ser peligrosos y carecer de condiciones para la adecuada readaptación. En el informe de 2024 los califica con 6.59 puntos, destacando la situación de ingobernabilidad por deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones, falta de normatividad interna, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y presencia de actividades ilícitas.

Apenas al narcotráfico se le pudo ocurrir ese modelo híbrido de readaptación en los mismos ambientes del que salieron las personas privadas de la libertad, especializándose para ser parte de los ejércitos de sicarios de alguna de las fracciones enfrentadas en el Cártel de Sinaloa. El objetivo de la reinserción social, he allí la evidencia, colapsa debido al terremoto que estremece a la seguridad pública.

A la crisis de seguridad que evidenció rejas de chicle y muros de hule en el Centro de Readaptación Social de Aguaruto le debe corresponder la gran sacudida de la misma dimensión que la convulsión violenta que confirmó, por si alguien aún no lo sabía, el control que ejerce la delincuencia en el Penal con el propósito de operarlo como universidad del crimen. Los rifles de asalto en poder de los reclusos utilizados en la refriega intramuros recalcaron al sistema penitenciario con sus campos de batalla de la narcoguerra en ciernes.

Reverso

Humo que hace llorar

Dan ganas de soltar el llanto al ver que miles de hectáreas de bosques arden en la sierra de Concordia ante la vista de pobladores cuya heroica voluntad por sofocar el fuego no alcanza para contener el siniestro. Y que la Secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, María Inés Pérez Corral, diga en el discurso que está interviniendo con tres brigadas de la dependencia contra las flamas que devoran pinos y encinos, pero los voluntarios habitantes de la región no ven que estén realizando allá tal labor de emergencia. Los desastres se ensañan contra Sinaloa y la negligencia de instituciones y funcionarios adheridos al escritorio aumenta la intensidad de las devastaciones. No crea todo lo que le reportan sus colaboradores, Gobernador Rubén Rocha.