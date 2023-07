gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Decline of Empire: Parallels Between the U.S. and Rome, by Doug Casey

“A pesar de todas nuestras similitudes con Roma, e incluso equipados con nuestra comprensión de por qué colapsó Roma, no podemos evitar el destino de Roma simplemente tratando de evitar sus errores. Sí, tenemos un análogo del cristianismo primitivo masticando los cimientos de nuestra civilización. Y sí, hoy tenemos que enfrentarnos a una invasión bárbara virtual. Pero hay otro factor.

No podemos evadir la segunda ley de la termodinámica, que sostiene que la entropía lo conquista todo y que con el tiempo todos los sistemas se degradan y se debilitan. Cuanto más complejo se vuelve un sistema, más energía se necesita para mantenerlo. Cuanto más grande y más complejo, interconectado e interdependiente se vuelve, más propenso es a averías y fallas catastróficas. Eso incluye países y civilizaciones.

Los romanos alcanzaron sus límites físicos dentro de los confines de su ciencia, ingeniería, economía y otras áreas del conocimiento. Y los valores morales de su civilización, sus filosofías fundacionales, fueron arrastrados por una nueva religión. Podemos llegar a nuestros límites tecnológicos. Y nuestros valores fundacionales ciertamente están siendo borrados.

Nuestro conocimiento científico todavía se está acumulando rápidamente, porque hoy en día hay más científicos e ingenieros que los que han vivido en toda la historia anterior de la humanidad. Esto ha sido cierto durante al menos los últimos 200 años, y ha sido una ventaja gigantesca que hemos tenido sobre los romanos. Pero puede dejar de ser cierto en las próximas generaciones a medida que la población se estabilice y luego disminuya, como está sucediendo en Japón, Europa, China y la mayor parte del mundo desarrollado. Además, las universidades estadounidenses no están graduando doctorados en ingeniería, matemáticas y física tanto como en estudios de género, sociología, inglés y doctorados en derecho. A medida que se degrada, Estados Unidos no solo atraerá a menos extranjeros emprendedores, sino que exportará a sus nativos más competentes.

¿Mi solución al declive y la caída de Estados Unidos? La solución para las civilizaciones en declive es menos mando y control, menos centralización y menos complejidad legal y regulatoria. Y más espíritu empresarial, mentes libres y mercados radicalmente libres. Desafortunadamente, aunque algunos podrían estar de acuerdo con eso, no va a suceder. Ni siquiera si la mayoría de la gente está de acuerdo.

Existen inmensas instituciones gubernamentales, con muchos millones de empleados, al menos 20 millones en los EE. UU. Y muchas decenas de millones más en sus familias y en todo el sector privado que depende de ellos. Y muchas decenas de millones más que dependen directamente del estado para el Seguro Social, Medicare, Medicaid y otros pagos directos. Y millones más asociados con instituciones casi estatales como ONG’s, centros de estudios, bufetes de abogados, despachos de cabilderos y similares. El mecanismo parasitario del Estado se ha vuelto clave para su supervivencia. Incluso si muchos en sus filas ven la disfunción ahora plantada en Estados Unidos, difícilmente van a romper su propio tazón de arroz bien lleno”.

https://internationalman.com/articles/decline-of-empire-parallels-between-the-us-and-rome-part-i/