Tengamos cuidado del ‘equipo ganador’ que es comandado por Donald Trump y que no muestra interés en respetar tratados internacionales, sino que amenaza con incumplirlos, simplemente por ser parte del ‘equipo ganador’.

A mucha gente le gusta estar en el “equipo ganador”, es decir, pertenecer en donde se puede percibir el entorno de victoria, de dominio sobre los demás, y no me refiero al aspecto deportivo, que esto también aplica por supuesto, me refiero al tema político, el cual en muchas de las ocasiones es más escarnecido que el tema deportivo o por lo menos con reglas más ambiguas.

Ahorita podemos decir que hay gente que al ver al “equipo ganador” ha decidido sumarse, ha decidido ser parte de dicho equipo y esto es válido, lo que no es válido es cuando se quieren justificar las decisiones o las acciones que se toman, por el simple hecho de ser “el equipo ganador” quien las toma.

En un gobierno, por lo general hay reglas claras, hay división de poderes, hay derechos y obligaciones, la omisión del acatamiento de esto debe ser motivo de crítica, de censura, independientemente de las consecuencias legales que pudiere haber, pero el problema surge cuando se justifica, simplemente porque son realizadas por “el equipo ganador”. Incluso cuando el “equipo ganador” domina tanto el juego, que cree que no es necesario que los otros equipos compitan, ya que en otras competencias el “equipo ganador” ha ganado de manera amplia y contundente.

Cuidemos cuando “el equipo ganador” perdona a personas que hayan cometido o realizado delitos, actos de corrupción e incluso acciones equivocadas en su vida privada, simplemente porque ahora se han pasado al multicitado “equipo ganador”.

Tratando de aterrizarlo aún más, el alabar actitudes de bullying por parte del titular del “equipo ganador”, frente a otros equipos, independientemente de que estos no pertenezcan a la misma división. En fin, tengamos cuidado del “equipo ganador” que es comandado por Donald Trump y que no muestra interés en respetar tratados internacionales, sino que amenaza con incumplirlos, simplemente por ser parte del “equipo ganador”.

Cambiando de tema, esta semana el Gobernador Rubén Rocha Moya envió una iniciativa de reforma de la Constitución Política de nuestro Estado a la Cámara de Diputados con la que se busca homologar la reforma judicial federal a Sinaloa, por lo que será cuestión de tiempo para que elijamos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y Jueces de Primera Instancia.

Para finalizar, es importante recordar que la marcha del 8 de marzo surge de aquel 8 de marzo de 1908 donde fallecieron 129 mujeres en un incendio de la fábrica Cotton en Nueva York, Estados Unidos, por lo que cada 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y este es un día que como hombres nos cuesta entender. En lo personal recuerdo que años atrás me causó mucho shock cuando al felicitar a una compañera de trabajo se molestó, hoy con algo más de experiencia puedo decir que he logrado entender que el 8 de marzo no es motivo de celebración, sino que se reconoce la lucha por sus derechos, se recuerda a todas aquellas mujeres que han muerto víctimas de feminicidios.

PD 1. Mientras se escriben estas líneas, se señala en redes que presenta su renuncia el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, siendo este el primer funcionario de primer nivel que renuncia en esta administración.

PD 2. Es motivo de celebrar la realización del Carnaval, sin ningún hecho que lamentar, especialmente con los acontecimientos vividos en los últimos meses.