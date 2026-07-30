Ernesto Ruffo: presos políticos, libertad

La detención de Ernesto Ruffo fue por demás humillante para alguien que nunca huyó, que en su momento se presentó oportunamente a declarar, y acredita que se trata de una persecución política, no de un proceso que busque procurar justicia

La detención de Ernesto Ruffo es un despropósito que nos señala hasta dónde está dispuesta la actual administración a romper lanzas. Para algunos de quienes conocemos a Ruffo y sabemos de su tren y estilo de vida nos cuesta trabajo imaginar que tras el trato afable y sencillo se escondía el gran cerebro del huachicol.

Pero, más allá de la impresión subjetiva, en el proceso no se han respetado las más mínimas formas: la detención fue por demás humillante para alguien que nunca huyó, que en su momento se presentó oportunamente a declarar. Recurrir a una jueza del acordeón, el traslado a una cárcel de alta seguridad, bloquear el acceso a la documentación para su defensa, las condiciones inhumanas de su celda, la maratónica e inaccesible audiencia, etcétera, lo que acredita es que se trata de una persecución política, no de un proceso que busque procurar justicia.

Es sin duda también una burla al sentido común. Lo que sabemos de cómo opera el huachicol es que para cometer un fraude de esa magnitud lo que se ocupa es la complicidad de autoridades al más alto nivel: Marina, aduanas, gobiernos de todos los niveles y, por supuesto, integrantes de la delincuencia organizada. Hacernos creer que una empresa que gestiona permisos aduanales tiene la capacidad de operar esa compleja red es, por decir lo menos, un despropósito.