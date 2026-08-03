Ernesto Ruffo: Presunción de inocencia y debido proceso

Toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sus conferencias mañaneras, se ha propuesto violar de manera sistemática los principios jurídicos de “presunción de inocencia” y “debido proceso” en el caso de Ernesto Ruffo, el primer Gobernador de la Oposición en ganar una Gubernatura, que fue la de Baja California, en 1989. Retomo el artículo de Jorge Castañeda “Ruffo y los acordeones” (Nexos, 23.07.26), donde de manera contundente demuestra cómo la Presidenta violenta la “presunción de inocencia” y el “debido proceso” y lo hace a partir de las declaraciones de esta. Dice que “los pronunciamientos de la Presidenta son especialmente perniciosos y graves: se trata de una intervención del Poder Ejecutivo en los procesos judiciales, que viola el principio de independencia del Poder Judicial, así como la presunción de inocencia”. Y ofrece citas de intervenciones de la Presidenta, y a estas se pueden añadir nuevas todos los días: “La empresa, que es la que importa ese combustible, de esa empresa que importa ese combustible, es socio mayoritario el ex Gobernador, es así de directa. Y de ahí se hacen una serie de investigaciones... Si el ex Gobernador tiene -obviamente, en el marco de la ley- toda la documentación para demostrar que es inocente, pues actuará el sistema de justicia”.

¿Por qué Ernesto Ruffo debería de probar su inocencia?