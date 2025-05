¿Estamos viviendo una tiranía, tal como lo señala el ex Presidente Zedillo? ¿O considera que el ex Presidente no tiene la calidad moral de hacer esos señalamientos?

Mencionamos que hablaríamos sobre una publicación que realizó el ex Presidente Ernesto Zedillo en la revista Letras Libres y como reaccionó ante esto la actual titular del Ejecutivo federal. El pasado 27 de abril del presente año se publicó el artículo en cuestión, en donde el ex Presidente criticó la reforma judicial y acusó al gobierno actual de destruir la democracia; al día siguiente la Presidenta desestimó las críticas del ex Presidente y recordó el Fobaproa, evento que sucedió en el sexenio de Zedillo.

Hagamos un paréntesis, para los que son muy jóvenes y no recuerden, el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) fue un mecanismo que se creó para proteger al sistema bancario, el cual se utilizó derivado del “error de diciembre”, es decir, la crisis económica de 1994 y 1995. Durante esos años los bancos se enfrentaron a la quiebra, derivado de préstamos incobrables, la devaluación de nuestra moneda y el aumento a la tasa de interés, por lo que el Gobierno utilizó el Fobaproa para comprar millones de pesos en carteras vencidas, transformando esas deudas privadas en deuda pública, por lo que el Gobierno (es decir, los ciudadanos) terminamos asumiendo el costo. Ojo, la cantidad en cuestión fue por 700 mil millones de pesos (y sigue creciendo), además de que el proceso no fue del todo transparente, por lo que es entendible que hasta a la fecha se mencione el tema, pero ya que mencionamos el tema, valdría la pena ver en donde están actualmente aquellos actores políticos que lo aprobaron.

El ex Presidente el 29 de abril respondió a lo dicho por la actual Presidenta y señaló que sólo eran calumnias e insultos, en lugar de argumentos para desacreditar sus dichos sobre la reforma judicial y la destrucción de la democracia y propuso que se realizaran auditorías a las obras que se llevaron a cabo durante el sexenio pasado, es decir, durante el sexenio del ex Presidente López Obrador, con la finalidad de conocer, costos, beneficios e impactos ecológicos. Ante esto, la Presidenta señaló que no se realizarían auditorías a dichas obras.

¿Qué le pareció el intercambio? ¿Considera Usted que se está afectando la democracia en nuestro País? ¿Estamos viviendo una tiranía, tal como lo señala el ex Presidente? ¿O considera que el ex Presidente no tiene la calidad moral de hacer esos señalamientos?

Lo que sí es que, por unos días, el ex Presidente Zedillo se volvió el ex Presidente más criticado por el Gobierno, dejando de lado al ex Presidente Calderón... Oigan, ¿y Peña Nieto?

Cambiando de tema, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos propone extinguir dicho organismo y que se sustituya por una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, argumentando que la CNDH no debe de ser un “contrapeso” del Estado, sino que es parte del Estado. Seguramente se vendrán cambios en la aún CNDH. Por cierto, ¿no le llama la atención que siempre hablen de pueblo y no de nación?

PD 1. Tres días de esta semana con más de 30 autos robados diarios.

PD 2. ¿Vio la interacción entre la periodista Nayeli Roldán y la Presidenta Sheinbaum?