Pero más allá de las tragedias y los lazos familiares de los que nunca ha renegado, la carrera de Claudia Ruiz Massieu no debe menospreciarse. Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Candidata a Doctora por la Universidad de Granada en España, su formación académica no está en duda, y eso -la inteligencia y disciplina académica-, como decía Miguel de Unamuno: ‘es cosa que se da por natural y que no se recibe por herencia’.

jesusrojasriver@gmail.com -