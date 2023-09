sicairos6204@gmail.com

En los próximos días deberá ser publicada la convocatoria para designar, ¿o elegir?, a la Rectora o Rector de la UAdeO manteniéndose el dominio de la Junta de Gobierno que conforman cuatro personalidades externas y tres pertenecientes al personal académico de la Universidad. Lo que ellos crean que está bien es lo que sucederá ya que sus decisiones tienen el carácter de definitivas e inapelables.

No obstante, alguna cosa deberían hacer los integrantes de la Junta de Gobierno para que el voto de los estudiantes auscultados sea factor sobresaliente y se adelanten en la democratización en espera de que algún día el Congreso les apruebe la nueva Ley Orgánica. Lo que antes funcionó, dejar al arbitrio de siete personas el hecho de resolver quién estará a cargo de la formación profesional de 20 mil sinaloenses, ahora debe reencauzarse hacia la libre deliberación de los directamente interesados.

Una regla no escrita tiene que ver con la abstención en la búsqueda de la reelección de la actual Rectora, Sylvia Paz Díaz Camacho, ni la intervención explícita o encubierta para influir en quién la relevará en el cargo. No ahora cuando en la conversación pública está situado el tema de los cacicazgos enquistados en instituciones de educación superior, y en los tribunales se ventila el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presuntamente dañada en su razón de ser por la eternización de tales mafias de poder.

Pero no y aún así, sin nueva Ley Orgánica, de la UAdeO deberán emanar indicios de avances en la democratización de las universidades públicas en tanto los trabajos legislativos se ponen al día y dejan el manoseo de asuntos que son para hoy, no para abril o para mayo del año que se les antoje a los diputados. Después de aprobar en febrero de 2023 la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa algún prurito parlamentario se interpuso para que la Cámara local pausara los procedimientos que derivan.

A la Universidad Autónoma de Occidente le hubiera venido bien que la 64 Legislatura del Congreso del Estado le reformara la Ley Orgánica antes de entrar al proceso de elección de Rector, pero deberá realizar la renovación de autoridades con el estatuto vigente que mandata la auscultación y no el voto directo para designar al nuevo mando institucional. Se trata del ejercicio de definición del gobierno interno más observado desde que en 1982 Julio Ibarra Urrea asumió la conducción del centro de educación superior.

Reverso

Síndrome del náufrago

Ya son muchos los periodistas atacados por lo que urge que como buen capitán de la nave rosalina y sin tener todavía certeza del desenlace que tendrá la tormenta judicial en que está inmersa la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Rector Jesús Madueña debe tranquilizar a la tripulación atemorizada que entra en pánico porque cree que el barco acabará hundido. Serenar a algunos de sus colaboradores que descargan sus responsabilidades sobre la prensa (que se ahoguen otros para salvarme yo) incitando a que reporteros y medios sean agredidos. Son momentos para quitarle lastre al buque azul y oro, no para agregarle más. Créalo, señor Rector, y si no un día se dará por enterado de que el periodismo coadyuvará otra vez a sacar a la UAS, no a otros, de la ruta del naufragio.