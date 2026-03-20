Escenario electoral nacional 2027, Parte I

Ciudadanos de 17 entidades de la República podrán elegir a sus nuevos gobernantes en 2027. Morena mantiene altas preferencias electorales en la mayoría de los estados en donde habrá cambio en los poderes ejecutivos.

En 2027, ciudadanos de 17 entidades de la República podrán elegir a sus nuevos gobernantes. Morena mantiene altas preferencias electorales en la mayoría de los estados en donde habrá cambio en los poderes ejecutivos, el proceso de definición de candidaturas avanza. En un par de meses, se harán públicas las encuestas que entregarán las estafetas a las y los candidatos de Morena. La dirigencia nacional del PRI se adelanta y anuncia a sus “defensores de México”. El Partido Verde lanza nombres y advierte que participarán en las encuestas de Morena, seguirán aliados, pero piden respetar los espacios donde sus cartas sean más fuertes. En esta primera entrega analizamos: Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Sonora. Más allá de lo que dice la Ley Electoral, el proceso ya comenzó, y no hay autoridad en el árbitro para detenerlo.

Nuevo León será una de las entidades más difíciles para los “gurús electorales”, la polarización de preferencias por partido es alta, y Morena mantiene un lento pero constante crecimiento en las preferencias como marca. Movimiento Ciudadano gobierna la entidad y dice estar en condiciones de mantenerla con la candidatura de Mariana Rodríguez; el PRI sostiene presencia en la entidad con Adrián de la Garza, Alcalde de Monterrey, quien hace un llamado al PAN para sumarse en una candidatura común. Mientras tanto, Tatiana Clouthier, una sinaloense de cuna, levanta la mano para competir por Morena, pero enfrente está Waldo Fernández, ex perredista y hoy Senador del Partido Verde, así como Clara Luz Flores, ex Alcaldesa de Escobedo y ex titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad con Andrés Manuel López Obrador; cartas fuertes de Morena.

En Baja California, la Oposición no logró dinamitar la base electoral de Morena, ni con los escándalos de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila. Es uno de los estados en donde las preferencias electorales son muy amplias para el Movimiento de Regeneración Nacional, con cualquiera de los candidatos o candidatas que buscarán aparecer en la encuesta, por el partido guinda la Senadora Julieta Ramírez ha levantado la mano, lo mismo que el Alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, y Alfredo Álvarez, Secretario de Gobierno de Marina del Pilar. Algunas encuestas postulan por MC al Legislador Gustavo de Hoyos, ex líder nacional de la Coparmex, mientras que lamentablemente en el PAN, falleció el pasado mes de enero el Senador Gustavo Sánchez, ex Alcalde de Mexicali, carta fuerte azul para la Gubernatura.

En Aguascalientes, duelo desde el Senado. Porque el Senador panista Antonio Martín del Campo va en caballo de hacienda para la Gubernatura de Aguascalientes, las preferencias por partido ponen al blaquiazul en una amplia ventaja sobre el resto de partidos, dejando en segundo lugar a Morena, quien podría jugar con la Senadora Nora Ruvalcaba o bien con el diputado federal Arturo Ávila, para cualquiera de los dos, la campaña será cuesta arriba.

En Querétaro también se marca una clara ventaja al PAN, FeliFer Macías, joven Alcalde de la capital, se afianza como candidato en blanquiazul en Querétaro, quien se enfrenta en lo interno contra Luis Nava, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno estatal. En contraparte, en Morena el candidato mejor evaluado es Santiago Nieto Castillo, seguido de la Senadora Beatriz Robles. Incluso el Senador y ex candidato presidencial Ricardo Anaya ha sido mencionado como probable candidato. Querétaro se perfila a mantenerse como uno de los bastiones del PAN.

En Chihuahua las cosas se complican para Morena: Andrea Chávez apunta como virtual candidata, pero, debido a los problemas internos del partido, el morenismo estatal aprieta duro con la candidatura de Cruz Pérez Cuellar, Alcalde de Ciudad Juárez. Mientras tanto, la Oposición apostaría por Marco Bonilla Alcalde de la capital Chihuahua, o con menor impulso el priista Antonio Meléndez, así como Alfredo Lozoya posible abanderado de Movimiento Ciudadano. La diferencia entre Morena y el PAN se reduce a menos de 10 puntos, por lo que la decisión de la candidatura será fundamental para el triunfo o derrota de los guindas en el estado más extenso de México.

Sonora es un estado complejo, en donde el liderazgo del partido gobernante mantiene altas preferencias. Morena busca una candidatura fuerte y el Gobernador impulsa a Celida López, actual Secretaria de Agricultura y Ganadería del estado, pero Javier Lamarque, Alcalde de Cajeme, ha levantado la mano, así como la Senadora Lorenia Valles, quien es bien vista por la dirigencia nacional. La Oposición está sumamente fragmentada por el PAN, apuntan por Antonio Astiazarán, Presidente Municipal de Hermosillo, quien busca afanosamente una coalición de partidos para poder competir. En MC, un joven Luis Donaldo Colosio regresa como hijo pródigo a Sonora, en una jugada de locura, dice a medios de comunicación nacional que no sabe si va por “Nuevo León o por Sonora”.

En resumen, en este primer bloque: Nuevo León, competido entre MC y Morena, con candidaturas preferentemente en mujeres, y el PRI con ligeras posibilidades en la candidatura masculina. Baja California, con amplia ventaja para Morena tanto en candidatura para hombre como para mujer, Oposición desdibujada sin perfiles de competencia real. Aguascalientes y Querétaro, con amplias ventajas para el PAN, en las dos entidades federativas candidaturas masculinas para blanquiazul y para tales escenarios las más competitivas desde Morena y aliados son figuras masculinas. En Chihuahua, ventaja menor a 10 puntos de Morena sobre Oposición, mujer como propuesta morenista contra un candidato hombre de la Oposición. Sonora, con amplia preferencia por Morena, pero perfil indefinido para la Gubernatura, con un posible candidato disruptivo por MC, que podría llegar a romper las incercias. Luego le seguimos...