Escenario electoral nacional 2027, Parte II

Sinaloa es también uno de los estados de mayor comodidad para la marca presidencialista, las ventajas en las preferencias por partido son muy amplias y prácticamente la definición de la ‘coordinación’ es antesala a la Gubernatura.

Continuando con el recorrido electoral 2027, el estado de Guerrero es una entidad con predominancia morenista, el partido guinda aventaja en preferencias al PRI con más de 30 puntos. Iván Hernández, delegado del bienestar en la entidad, y el Senador Félix Salgado, padre de la actual Gobernadora, han mostrado interés por la candidatura. Las senadoras Beatriz Mojica y Karen Castrejón, lideresa del PVEM, son también perfiles del oficialismo. Por la Oposición, la ex Diputada local del PAN Yessi Galarza y el experimentado priista Manuel Añorve son las cartas para competir por uno de los estados más difíciles para la Oposición.

Zacatecas es otro estado en disputa, la esperanza de la familia Monreal se esfuma. El Senador Raúl Monreal, hermano menor de Ricardo Monreal, no levanta; el empresario y Diputado federal morenista Ulises Mejia Haro, junto con José Narro Céspedes, le aventajan en las internas. Por el mismo partido, las senadoras Verónica Díaz y Geovanna Bañuelos buscan la candidatura. Jorge Álvarez Maynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, es mencionado como prospecto de la Oposición, al igual que Adolfo “Fito” Bonilla, ex Diputado del PRI, y el panista Miguel Varela, actual Alcalde de la capital. La gran pregunta en Zacatecas es: ¿qué harán los Monreal si no les toca la candidatura? ¿Apoyarán a la Oposición o se mantendrán en la 4T?.

En Baja California Sur las cosas están más cerradas, el PAN tiene una interesante preferencia electoral y está a menos de 10 puntos de Morena. Saúl González, Secretario de Gobierno, es la carta fuerte del Gobernador Víctor Manuel Castro, pero también levantan la mano Cristian Agúndez, actual Alcalde de Los Cabos, y Milena Quiroga, Alcaldesa de La Paz. Por el PAN, el Legislador federal Francisco Pelayo y la Diputada local Lupita Saldaña buscan la candidatura, mientras que el PRI y resto de partidos están en el fondo de las preferencias con menos del 5 por ciento de aprobación.

En Campeche, la disputa estará entre Movimiento Ciudadano y Morena, el PRI y el PAN están prácticamente desaparecidos de las preferencias locales. Las cartas fuertes de Morena son el Senador Aníbal Ostos y el Alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez, pero también compite la Secretaria General de Gobierno, Liz Hernández Romero. MC apuesta por Biby Rabelo, Alcaldesa de Campeche capital, y Eliseo Fernández, un líder suigéneris a quien Morena quiere lejos de las urnas y por quien el PRI también se ha mostrado interesado.

En Colima, Virgilio Mendoza, Senador por el PVEM, y Rosy Ballardo, la Alcaldesa de Manzanillo, son las cartas del oficialismo, también se menciona a Mario Delgado, titular de la SEP y ex dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Por su parte, el PRI apunta a la Senadora Mely Romero y Tey Gutiérrez, Alcaldesa de Villa Álvarez, mientras que el PAN apostaría por Riult Rivera, Presidente Municipal de Colima capital. Movimiento Ciudadano tiene en carta a José Israel González, Diputado local de la bancada naranja en la costeña entidad.

Tlaxcala es un estado pequeño, con aproximadamente un millón 50 mil habitantes. Ahí la ventaja es para Morena, quien podría postular a la Senadora Ana Lilia Rivera o Alfonso Sánchez, Alcalde de la capital. La Oposición apostará por la joven Diputada panista Miriám Martínez o la experimentada Adriana Dávila, mientras que por el PRI se apunta la Senadora Anabell Ávalos.

En Michoacán parece que Morena apostará por Raúl Morón, el Senador de la República acusado por la viuda de Carlos Manzo de estar vinculado en el asesinato del líder del “movimiento del sombrero”. Michoacán es una de las pocas entidades del País en donde un movimiento fuera de los partidos tradicionales tendrían posibilidades reales de triunfo en la figura de Grecia Quiroz, viuda de Manzo. Mientras que por el PAN los alcaldes de Zamora, Carlos Soto, y de Morelia, Alfonso Martínez, son las cartas a la Gubernatura.

Nayarit y Quintana Roo son entidades con abrumadoras ventajas para el Movimiento de Regeneración Nacional; en Nayarit, Héctor Santana, Alcalde del acaudalado municipio de Bahía de Banderas; la Senadora Jazmín Bugarín, así como Geraldine Ponce, Alcaldesa de Tepic, son las cartas del morenismo; mientras que por el PRI, Manuel Cota; Ivideliza Reyes, del PAN; y por MC, Ignacio Flores Medina, serían las cartas de la Oposición.

Mientras que en Quintana Roo todo apunta para los morenistas Paty Peralta, Alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), o al Senador Gino Segura. Nadie sabe si el “diamante negro” Roberto Palazuelos sigue buscando espacio por Movimiento Ciudadano.

Para finalizar el recorrido nacional; ante el desfiguro de la Oposición, Sinaloa es también uno de los estados de mayor comodidad para la marca presidencialista, las ventajas en las preferencias por partido son muy amplias y prácticamente la definición de la “coordinación” es antesala a la Gubernatura. Varios personajes han levantado la mano, pero las posibilidades reales del nombramiento no pasan de tres; el Senador Enrique Inzunza, la Senadora Imelda Castro y el Alcalde de la capital, Juan de Dios Gámez. El reto de Morena en Sinaloa es mantener la unidad interna en los tiempos cruciales de la toma de decisiones. Luego le seguimos...